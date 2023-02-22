Крохотные "вулканы" в животах. Ученые выяснили, почему экскременты вомбатов такой странной формы

Исследователи рассказали, как фекалии вомбатов приобретают свою форму и что у них общего с извержениями вулкана.

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Необычная кубическая форма экскрементов вомбатов десятилетиями не давала ученым покоя — они то и дело пытались разгадать тайну появления подобной формы и ответить на вопрос — не больно ли животным испражняться, пишет IFL Science.

Что же, ответы на эти вопросы были получены командой доктора Скотта Карвера из Университета Тасмании еще четыре года назад. Более того они с коллегами даже удостоились Шнобелевской премии за открытие того, как вомбаты производят экскременты кубической формы.

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Однако со временем этого стало мало и теперь исследователи сосредоточились на том, чтобы выяснить, почему одни млекопитающие испражняются "бревнами", а другие "гранулами" или "кубами".

Теперь Карвер с соавторами вернулись с новой работой, которая объясняет, почему экскременты вомбатов именно такого размера и формы, а не прямоугольники, например. Но самое любопытное в этой истории пожалуй то, что ученые обнаружили некую связь с извержениями вулканов.

Исследователи предполагают, что данная форма фекалий, по сути, является эволюционным преимуществом и может выполнять ряд функций, в том числе для защиты территории и предупреждения сородичей.

В своем исследовании Карвер с коллегами воодушевились идеальными шестиугольными формами, которые можно увидеть на Дороге гигантов в Ирландии, а также некоторых других вулканических объектах. Образование таких правильных форм объясняется растрескиванием, вызванным быстрым охлаждением на поверхности лавы, в то время как будущие каменные структуры остаются горячими изнутри.

[ + – ] Считается, что (относительно) острые стороны экскрементов вомбатов служат для предотвращения их скатывания Фото: Scott Carver

Конечно исследователи не говорят, что желудок вомбата чем-то напоминает извержение вулкана, но ученые предполагают, что процесс сушки играет аналогичную роль. В своем исследовании ученые использовали кукурузную муку в желобах, освященных тепловыми лампами — в результате ученые обнаружили, что форма экскрементов обусловлена содержанием влаги в кишечнике.

По словам Карвера, животные с влажностью фекалий менее 70% производят гранулы — то есть их длина не превышает ширину более чем в два раза. Чем выше будет влажность, тем длиннее, по сути, будет помет.

Отметим, что данное исследование тут же нарвалось на критику, исследователей обвинили в том, что они впустую истратили уйму денег. Однако Карвер отмечает, что для проведения данного исследования им не потребовалось много денег, скорее они все "пожертвовали своим временем".

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