Душераздирающий момент. Сеть растрогал крошечный вомбат-сирота, потерявший маму (видео)

Сотрудники австралийского зоопарка показали кадры, на которых видно как крошка-вомбат сосет большой палец, пока сотрудник приюта укачивает малыша.

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Этот осиротевший детеныш южного вомбата относится к виду, который находится на грани исчезновения на всем континенте. Причиной столь печальной участи стало разрушение их привычной среды обитания, незаконная выбраковка и сакоптоз, кожное заболевание способно уничтожить до 90% популяции, пишет Daily Mail.

Сотрудники австралийского приюта "Две песни" приютили осиротевшего животного. Точно не известно, что стало с мамой малыша, однако предполагают, что ее могла сбить машина, либо застрелили охотники или фермеры — это самые распространенные причины гибели вомбатов.

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Детеныша назвали Сумма, в данный момент крошечный вомбат весит лишь чуть более 500 г. Сотрудники австралийского приюта разместили видео, на котором видно, как пухленький детеныш спокойно сосет большой палец, пока его укачивает один из сотрудников зоопарка. Видео растрогало пользователей и тут же разлетелось по Сети.

Заповедник "Две песни" является приютом для осиротевших вомбатов, которых, как правило, находят живыми в сумке матери. Сотрудники приюта забирают детенышей под свое крыло, где они остаются до конца своей жизни.

Неизвестно, когда Сумма попала в приют, однако сотрудники рассказали, что детеныш попал в учреждение вместе с еще тремя самками вомбатов. Все четверо детенышей проводят время, играя и обнимаясь с персоналом.

По словам сотрудницы приюта Линды Дэвис, порой кажется, что весь мир ополчился против вомбатов — фермеры считают их вредителями, а потому истребляют животных.

Вомбаты — коротконогие, мускулистые четвероногие сумчатые, обитающие в Австралии. Волосатые вомбаты достигают порядка 60 сантиметров в длину и весят около 30 килограммов. Они обладают шелковистой серо-коричневой шерстью с беловатыми пятнами под глазами. Любопытно, что зубы вомбатов растут в течение всей жизни.

Несмотря на то, что вомбаты выглядят, как крохотные милые комочки меха, известны случаи, когда они бросались на людей — как правило, это происходит, если животные испуганы. В таком случае они могут поцарапать и даже укусить человека.

Еще одним занимательным фактом о вомбатах является то, что их фекалии имеют форму куба. Ранее предполагалось, что это связано с наличием у них квадратного сфинктера, однако ученые выяснили, что форма куба формируется намного выше в кишечнике вомбата.

Ранее Фокус писал о том, что в австралийском заповеднике появился уникальный вомбат.