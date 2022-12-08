Несамовитий момент. Мережу зворушив крихітний вомбат-сирота, який втратив маму (відео)

Співробітники австралійського зоопарку показали кадри, на яких видно, як малюк-вомбат смокче великий палець, поки співробітник притулку захитує малюка.

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Це осиротіле дитинча південного вомбата належить до виду, який знаходиться на межі зникнення на всьому континенті. Причиною такої сумної долі стало руйнування їх звичного довкілля, незаконне вибракування і сакоптоз, шкірне захворювання здатне знищити до 90% популяції, пише Daily Mail.

Співробітники австралійського притулку "Дві пісні" дали притулок осиротілій тварині. Точно не відомо, що сталося з мамою малюка, проте припускають, що її могла збити машина, або застрелили мисливці чи фермери — це найпоширеніші причини загибелі вомбатів.

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Дитинча назвали Сума, зараз крихітний вомбат важить лише трохи більше ніж 500 г. Співробітники австралійського притулку розмістили відео, на якому видно, як пухке дитинча спокійно смокче великий палець, поки його заколисує один зі співробітників зоопарку. Відео зворушило користувачів і відразу розлетілося в мережі.

Заповідник "Дві пісні" є притулком для осиротілих вомбатів, яких зазвичай знаходять живими в сумці матері. Співробітники притулку забирають дитинчат під своє крило, де вони залишаються до кінця свого життя.

Невідомо, коли Сума потрапила до притулку, проте співробітники розповіли, що дитинча потрапило до закладу разом із ще трьома самками вомбатів. Усі четверо дитинчат проводять час, граючи та обіймаючись із персоналом.

За словами співробітниці притулку Лінди Девіс, часом здається, що весь світ озброївся проти вомбатів — фермери вважають їх шкідниками, а тому винищують тварин.

Вомбати — коротконогі, м'язисті чотирилапі сумчасті, що мешкають в Австралії. Волохаті вомбати досягають близько 60 сантиметрів у довжину і важать близько 30 кілограмів. Вони мають шовковисту сіро-коричневу вовну з білуватими плямами під очима. Цікаво, що зуби вомбатів ростуть протягом усього життя.

Попри те, що вомбати виглядають, як крихітні милі грудочки хутра, відомі випадки, коли вони кидалися на людей, як правило, це відбувається, якщо тварини налякані. У такому разі вони можуть подряпати і навіть вкусити людину.

Ще одним цікавим фактом про вомбати є те, що їхні фекалії мають форму куба. Раніше передбачалося, що це пов'язано з наявністю у них квадратного сфінктера, проте вчені з'ясували, що форма куба формується набагато вище у кишечнику вомбату.

Раніше Фокус писав про те, що в австралійському заповіднику з'явився унікальний вомбат.