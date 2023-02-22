Крихітні "вулкани" у животах. Вчені з'ясували, чому екскременти вомбатів такої дивної форми

Дослідники розповіли, як фекалії вомбатів набувають своєї форми і що мають спільного з виверженнями вулкана.

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Незвичайна кубічна форма екскрементів вомбатів десятиліттями не давала вченим спокою — вони раз у раз намагалися розгадати таємницю появи подібної форми і відповісти на питання — чи не боляче тваринам випорожнюватися, пише IFL Science.

Що ж, відповіді на ці питання було отримано командою лікаря Скотта Карвера з Університету Тасманії ще чотири роки тому. Більше того, вони з колегами навіть удостоїлися Шнобелівської премії за відкриття того, як вомбати виробляють екскременти кубічної форми.

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Однак згодом цього стало мало і тепер дослідники зосередилися на тому, щоб з'ясувати, чому одні ссавці випорожнюються "колодами", а інші "гранулами" або "кубами".

Тепер Карвер із співавторами повернулися з новою роботою, яка пояснює, чому екскременти вомбатів саме такого розміру та форми, а не прямокутники, наприклад. Але найцікавіше в цій історії мабуть те, що вчені виявили зв'язок з виверженнями вулканів.

Дослідники припускають, що ця форма фекалій, по суті, є еволюційною перевагою і може виконувати ряд функцій, у тому числі для захисту території та попередження родичів.

У своєму дослідженні Карвер з колегами надихнулися ідеальними шестикутними формами, які можна побачити на Дорозі Гігантів в Ірландії та деяких інших вулканічних об'єктах. Утворення таких правильних форм пояснюється розтріскуванням, викликаним швидким охолодженням поверхні лави, тоді як майбутні кам'яні структури залишаються гарячими зсередини.

[ + – ] Вважається, що гострі сторони екскрементів вомбатів служать для запобігання їх скочуванням. Фото: Scott Carver

Звичайно, дослідники не кажуть, що шлунок вомбата чимось нагадує виверження вулкана, але вчені припускають, що процес сушіння відіграє аналогічну роль. У своєму дослідженні вчені використовували кукурудзяне борошно в жолобах, освітлених тепловими лампами — в результаті виявили, що форма екскрементів обумовлена вмістом вологи в кишечнику.

За словами Карвера, тварини з вологістю фекалій менше 70% виробляють гранули — тобто їхня довжина не перевищує ширину більш ніж удвічі. Чим вище буде вологість, тим довшим, по суті, буде послід.

Зазначимо, що це дослідження відразу нарвалося на критику, дослідників звинуватили в тому, що вони даремно витратили багато грошей. Однак Карвер зазначає, що для проведення даного дослідження їм не знадобилося багато грошей, швидше за все вони "пожертвували своїм часом".

Раніше Фокус писав про те, що Мережа зворушив крихітний вомбат-сирота, який втратив маму.