Их осталось 400. Одно из самых редких млекопитающих на Земле внезапно появилось в парке (видео)

Датчики движения в природном парке запечатлели редкое появление детеныша северного мохнатого вомбата.

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Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые и них настолько редки, что встретить их — настоящая удача. Одним из таких видов является северный мохнатый вомбат, а потому экологи были чрезвычайно поражены, заметив детеныша этого вида на одной из видеозаписей с датчиков движения, пишет IFLScience.

Видео было сделано датчиком движения, установленным исследователями из Австралийской службы охраны дикой природы (AWC) в заповеднике Ричарда Андервуда (RUNR) на юго-западе Квинсленда. В общей сложности ученые просмотрели 100 часов записей, когда наткнулись на нечто любопытное.

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Отметим, что северные мохнатые вомбаты чрезвычайно редки — считается, их осталось сего около 400 особей, что делает их одними из самых редких млекопитающих Австралии. Ученые также отмечают, что вид находится под угрозой исчезновения: в общей сложности осталось всего три популяции — одна на территории заповедника Ричарда Андервуда, вторая в национальном парке Эппинг-Форест и третья в государственном лесу Поуранна.

По словам старшего полевого эколога AWC Энди Хоу, к счастью для всех, видео доказывает, что невероятно редкие вомбаты все еще размножаются в заповеднике, что дает надежду на выживание вида. Исследователи отмечают, что это не первый детеныш, родившийся в заповеднике, однако он стал первым, которого ученые заметили на территории парка за последние несколько лет.

Ученые отмечают, что детеныш довольно крепок, что свидетельствует о том, что он хорошо питается и получает достаточно питательных веществ, необходимых для роста. В целом, по мнению Хоу, видео многое рассказывает о состоянии популяции в заповеднике и показывает, что вомбаты находятся в подходящих условиях и чувствуют себя достаточно комфортно для размножения.

Северные мохнатый вомбат (Lasiorhinus krefftii) является крупнейшим из трех видов австралийских вомбатов: они достигают одного метра в длину и вырастают весом до 30 кг. Представители этого вида являются коренными жителями эвкалиптовых лесов Австралии, большая часть которых была уничтожена в ІХ и ХХ веках во время расчистки мест для сельскохозяйственных угодий. На вомбатов также активно охотились европейские колонизаторы, поскольку они считали их вредителями, как и ныне вымершего тасманийского тигра.

Уже к 1980-м годам в небольшом районе леса Эппинг существовала единственная популяция из всего 35 особей. Тогда в отчаянной попытке спасти вид от вымирания парк установил 20-километровый забор вокруг среды обитания животных. Такое решение позволило защитить исчезающий вид от динго и других хищников.

К счастью, популяция мохнатых вомбатов медленно, но уверенно восстанавливается. Статистика свидетельствует о том, что в 2024 году количество животных в Австралии увеличилось до 400. Более того, недавно AWC получила грант в размере 384 000 долларов США — эти деньги будут использованы для Плана действий по восстановлению популяции северного мохнатого вомбата. Известно, что это многоцелевой проект, включающий в себя стратегию управления пожарами и усилия по улучшению пищевых ресурсов путем предотвращения вторжения крупных травоядных животных в ареал вомбатов.

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