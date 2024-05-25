Пухлый вомбат может обогнать олимпийского спринтера: какая их максимальная скорость

В учебниках говорится, что австралийские вомбаты способны соперничать по скорости с олимпийскими спринтерами. Так ли это на самом деле?

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Вомбаты — семейство сумчатых млекопитающих, обитающих в Австралии. Эти животные достигают в длину 100 сантиметров, а их вес составляет 20-35 кг. Они стали известны во всем мире благодаря своему внешнему виду и кишечнику, а точнее необычной форме экскрементов, которые они производят, пишет IFLScience.

Если бы животные участвовали в спортивных соревнованиях и их отбирали по внешнему виду, коренастым вомбатам с короткими ногами, вероятно, больше подошла бы борьба или тяжелая атлетика. Однако в учебниках говорится, что эти любопытные животные способны двигаться невероятно быстро — фактически они могли бы потягаться в скорости с олимпийским спринтером.

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Несмотря на то, что этот факт описан в учебниках, ученые долгое время спорили, действительно ли это так. Сотрудники Музея Виктории решили поставить точку в этой истории и обратились к ученым по всему миру, с просьбой пролить свет на то, какую максимальную скорость действительно могут развивать вомбаты.

Запросы музея поначалу встретили скептицизмом, пока доктор Дэвид Таггарт из Университета Аделаиды, изучающий вомбатов в поле, не ответил на запрос. По словам ученого вомбаты действительно способны развивать невероятную скорость в 40 километров в час. Такми образом, если животное сможет поддерживать эту скорость на всей дистанции в 100 метров, оно побьет мировой рекорд, установленный людьми: вомбат преодолеет дистанцию за 9 секунд, человеческий рекорд — 9,58 секунды.

Любопытно, что вомбатам почти не требуется времени, чтобы достичь максимальной скорости, а потому они вполне способны побить человеческий рекорд. Однако есть одно "но", животные попросту не способны поддерживать максимальную скорость долгое время. По словам Таггарта, они удерживают максимальную скорость на короткой дистанции — около 50 метров.

По словам Таггарта, последние 30 лет его работа сосредоточена на изучении вомбатов. Ранее они с коллегами наблюдали за животными и тем, как они развивают максимальную скорость, однако их работа не была сосредоточена на этом. На самом деле ученые пытались отловить вомбатов: в общей сложности им удалось исследовать около 12 000 животных и поймать около 2600.

Отметим, что единственный способ поймать вомбата — застать его врасплох. Дело в том, что большую часть времени эти животные проводят вблизи своих нор, а потому их сложно поймать. Поджидать вомбата у выхода из норы также не имеет смысла, так как в их норах множество выходов. Однако с наступлением брачного сезона животные все чаще уходят от своих нор дальше, именно в этот период ученые и отлавливают животных. Фактически ученые попросту преследуют вомбатов на коротких дистанциях, пока животные не устанут и не остановятся передохнуть.

Неизвестно, как вомбаты научились развивать такую скорость. Однако ученые полагают, что это может быть связано с угрожающими им хищниками — собаками динго. Едва ли одна особь сможет справиться со взрослым вомбатом, однако последнему следует двигаться как можно быстрее, если речь идет о стае динго. Скорость также объясняют необходимостью убегать от тилацинов, но маловероятно, что скорость была бы лучшей защитой от хищника, нападающего из засады.

Ранее Фокус писал о том, что ученые задействовали геолокационный радар, чтобы отыскать неуловимых вомбатов.