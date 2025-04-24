Просто копил: мужчина заработал на дом, сдавая банки и бутылки (видео)

Дэмиан Гордон из Австралии заработал на сдаче стеклянных бутылок и алюминиевых банок 46 тысяч долларов и использовал эти деньги, чтобы внести первый взнос за дом.

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Своей историей Дэмиан Гордон поделился во время передачи The Project.

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс Дэмиан Гордон доказал, что даже мусор может стать основой для большой мечты. За семь лет он сдал на переработку более 450 тысяч алюминиевых банок и стеклянных бутылок, заработав на этом 46 тысяч австралийских долларов — сумму, достаточную для первого взноса за дом.

Гордон рассказал, что начал собирать тару в 2017 году, участвуя в музыкальных фестивалях в качестве волонтера. Именно там он заметил, как много бутылок и банок остается после мероприятий. С тех пор мужчина стал регулярно сдавать собранное на переработку, получая по 10 центов за каждую единицу.

"Это старая рыбацкая хижина, но мне повезло, что у меня теперь есть своя крыша над головой", — признался Гордон.

По его словам, он просто копил, не следя за балансом "невидимого" сберегательного счета, чтобы не поддаться соблазну потратить деньги. Теперь, став домовладельцем, мужчина не собирается останавливаться. Он продолжает собирать тару, чтобы платить ипотеку и помогать экологии.

"Я даже не думал, что это может привести к чему-то подобному", — говорит Гордон.

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