Просто збирав: чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки (відео)

Деміан Гордон з Австралії заробив на здачі скляних пляшок і алюмінієвих банок 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.

Related video

Своєю історією Деміан Гордон поділився під час передачі The Project.

Житель австралійського штату Новий Південний Уельс Деміан Гордон довів, що навіть сміття може стати основою для великої мрії. За сім років він здав на перероблювання понад 450 тисяч алюмінієвих банок і скляних пляшок, заробивши на цьому 46 тисяч австралійських доларів — суму, достатню для першого внеску за будинок.

Гордон розповів, що почав збирати тару 2017 року, беручи участь у музичних фестивалях як волонтер. Саме там він помітив, як багато пляшок і банок залишається після заходів. Відтоді чоловік став регулярно здавати зібране на перероблювання, отримуючи по 10 центів за кожну одиницю.

"Це стара рибальська хатина, але мені пощастило, що у мене тепер є свій дах над головою", — зізнався Гордон.

За його словами, він просто збирав, не стежачи за балансом "невидимого" ощадного рахунку, щоб не піддатися спокусі витратити гроші. Тепер, ставши домовласником, чоловік не збирається зупинятися. Він продовжує збирати тару, щоб платити іпотеку і допомагати екології.

"Я навіть не думав, що це може призвести до чогось подібного", — каже Гордон.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.