В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость — где действуют новые ограничения (список улиц)

С 1 апреля в Киеве и Днепре вступает в силу новая "летняя" редакция Правил дорожного движения. На ряде улиц городов увеличена разрешенная скорость.

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Об этом сообщают в городских государственных администрациях Киева и Днепра.

В столице с 1 апреля до 1 ноября вводится ограничение скорости 80 км/ч, однако в 2025 году количество улиц с таким лимитом резко сократили из соображений безопасности. Их осталось только четыре:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста); просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста); просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).

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В Днепре вводят ограничение скорости 70 км/ч. В профильном департаменте горсовета обнародовали восемь участков дорог, где разрешили ехать быстрее:

Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической); Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр"); Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста, за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов); Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской); Кайдакский мост; Усть-Самарский мост; Центральный мост. Набережная Заводская за исключением участков:

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Павлова;

от выезда из шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост;

в 50 м от пешеходного перехода возле перекрестка с ул. Метростроевской.

Ранее стало известно, что за нарушение таможенных правил начнут конфисковывать авто.

Также Фокус писал, что в Украине планируют отменить медицинские справки для водителей.