Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость — где действуют новые ограничения (список улиц)

ограничение скорости 80 км/ч, ограничение скорости
Фото: autoua.net | В Киеве установили ограничение скорости 80 км/ч на ряде дорог

С 1 апреля в Киеве и Днепре вступает в силу новая "летняя" редакция Правил дорожного движения. На ряде улиц городов увеличена разрешенная скорость.

Related video

Об этом сообщают в городских государственных администрациях Киева и Днепра.

В столице с 1 апреля до 1 ноября вводится ограничение скорости 80 км/ч, однако в 2025 году количество улиц с таким лимитом резко сократили из соображений безопасности. Их осталось только четыре:

  1. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  2. ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста);
  3. просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
  4. просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
Важно
Штраф за "благодарность аварийкой": в Раде ответили, грозит ли водителям наказание (видео)
Штраф за "благодарность аварийкой": в Раде ответили, грозит ли водителям наказание (видео)

В Днепре вводят ограничение скорости 70 км/ч. В профильном департаменте горсовета обнародовали восемь участков дорог, где разрешили ехать быстрее:

  1. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
  2. Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
  3. Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста, за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);
  4. Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
  5. Кайдакский мост;
  6. Усть-Самарский мост;
  7. Центральный мост.
  8. Набережная Заводская за исключением участков:
  • в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Павлова;
  • от выезда из шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост;
  • в 50 м от пешеходного перехода возле перекрестка с ул. Метростроевской.

Ранее стало известно, что за нарушение таможенных правил начнут конфисковывать авто.

Также Фокус писал, что в Украине планируют отменить медицинские справки для водителей.