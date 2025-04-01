Авто
В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость — где действуют новые ограничения (список улиц)
Тарас Брязгунов
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С 1 апреля в Киеве и Днепре вступает в силу новая "летняя" редакция Правил дорожного движения. На ряде улиц городов увеличена разрешенная скорость.
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Об этом сообщают в городских государственных администрациях Киева и Днепра.
В столице с 1 апреля до 1 ноября вводится ограничение скорости 80 км/ч, однако в 2025 году количество улиц с таким лимитом резко сократили из соображений безопасности. Их осталось только четыре:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста);
- просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
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В Днепре вводят ограничение скорости 70 км/ч. В профильном департаменте горсовета обнародовали восемь участков дорог, где разрешили ехать быстрее:
- Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
- Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста, за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);
- Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- Кайдакский мост;
- Усть-Самарский мост;
- Центральный мост.
- Набережная Заводская за исключением участков:
- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Павлова;
- от выезда из шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост;
- в 50 м от пешеходного перехода возле перекрестка с ул. Метростроевской.
Ранее стало известно, что за нарушение таможенных правил начнут конфисковывать авто.
Также Фокус писал, что в Украине планируют отменить медицинские справки для водителей.