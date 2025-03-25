Штраф за "благодарность аварийкой": в Раде ответили, грозит ли водителям наказание (видео)

Нардеп Оксана Савчук отмечает, что обычай благодарить на дорогах аварийной сигнализацией — это часть украинской культуры.

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В сети распространяются сообщения о том, что украинские водители могут получить штраф за "благодарность аварийкой" на дороге. На самом деле никаких новых законодательных инициатив по этому поводу нет и украинцев не будут наказывать, если они будут соблюдать правила дорожного движения, сказала внефракционный народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук в эфире Новини.Live.

Народный депутат опровергает сообщения о штрафовании водителей за "благодарность аварийкой". На видео с 1:27:14.

"Я не знаю таких новых изменений. Скажу больше, что у нас много разных инициатив, многое говорят, но не все, к счастью, внедряется", — ответила депутат на вопрос журналистки относительно штрафов за "благодарность" аварийной сигнализацией.

Оксана Савчук отметила, что в каждой стране есть своя культура поведения на дорогах.

"В Украине есть культура благодарить, и это абсолютно нормально, если человек придерживается правил. Главное, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения", — отметила парламентарий.

По ее словам, более насущной сейчас является проблема парковки автомобилей во дворах жилых домов, особенно в Киеве.

"Это меня, например, больше волнует. Другие вещи, я думаю, останутся на уровне соцсетей, а на дорогах все останется без изменений в добрых украинских традициях. Главное, чтобы мы были ответственными водителями", — сказала Савчук.

Напомним, 21 марта сайт SUV News сообщал, что в Украине водителей могут наказать за использование "аварийки" для благодарности другим участникам дорожного движения. Сообщалось, что в Кодексе Украины об админправонарушениях за неправильное использование аварийной сигнализации предусмотрен штраф в размере 425-680 гривен или лишение прав.

Издание "Эксперт" 23 марта писало, что эксперты Министерства внутренних дел совместно с народными депутатами подготовили законопроект, который изменит систему контроля скоростного режима. Новая система не позволит водителям тормозить перед камерами автофиксации и избегать таким образом штрафов.