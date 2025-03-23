Эксполисмена уличили во лжи о штрафах, которые пытался "спихнуть" на своих родителей: детали

Молодой экс-офицер полиции незаконно вмешался в базу данных и пытался переписать свои штрафы за превышение скорости на своих родителей. Именно тогда его незаконными действиями заинтересовались правоохранители.

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В Великобритании суд назначил 23-летнему бывшему полицейскому Серену Сриганешу наказание в виде 3 лет и 3 месяцев за то, что тот пытался "переписать" свои собственные нарушения правил дорожного движения (ПДД) на своих родителей. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналисты пишут, что Сриганеш имел штрафные баллы за превышение скорости еще до того, как пошел служить в полицию в 2020 году. А за период с 2020 по 2024 год автоматическая система фиксации нарушений ПДД зафиксировала три серьезных нарушения по превышению скорости, за что осужденный получил штрафы на солидную сумму.

Узнав о выписанных штрафах, полицейский пытался незаконным образом "снять с себя эти штрафы", внеся в базу имена своих родителей как виновников и ответственных за это нарушение. Однако после таких "изменений" в системе штрафов, Сриганеш попал под надзор Управления полиции Британии по расследованию действий полиции (IOPC).

Следователи быстро установили, что их "коллега" действительно внес такие изменения и пытался скрыть факт вмешательства в систему. Также он заявил, что именно его родители были причастны к этим нарушениям, а он лишь пытался проверить в базе данных факт вины своих родителей.

Однако правоохранители быстро установили факт обмана и выдвинули обвинения Серену Сриганешу в попытке незаконно избежать штрафов, вмешаться в работу полицейской базы, а также даче ложных показаний. На момент задержания мужчина уже уволился из рядов полиции, однако это не помешало Фемиде привлечь его к ответственности.

"Доказательства, собранные в этом деле, были безоговорочными. Сриганеш грубо и неоднократно нарушал закон ради собственной выгоды", — прокомментировала директор IOPC Эмили Берри приговор для бывшего копа, добавив, что теперь осужденный "столкнулся с очень серьезными последствиями своих действий".

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