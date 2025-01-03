Полицейский освободил 13 подозреваемых в насилии, чтобы отпраздновать Новый год
Инспектор-детектив в частности освободил лиц, которых обвиняли в ограблении и нападении. Все они сейчас находятся на свободе, их разыскивают.
Пьяный полицейский Титус Фири из Замбии освободил из-под стражи 13 подозреваемых, чтобы отправиться на новогоднюю вечеринку, за что сам попал в розыск. Об этом пишет Daily Star.
Среди 13 задержанных были люди, которых обвиняют в кражах, грабежах и нападениях. Сейчас все они до сих пор остаются на свободе, их разыскивают.
Сам Фири был в состоянии алкогольного опьянения, когда "силой отобрал ключи от камеры" у констебля Сераха Банды.
"Детектив-инспектор Фири открыл мужскую и женскую камеры и приказал подозреваемым уйти, заявив, что они могут свободно переходить в новый год... Из 15 подозреваемых, которые находились под стражей, 13 сбежали. После инцидента офицер скрылся с места происшествия", — отметила пресс-секретарь полиции Рэй Хамунга.
В то же время бывший пресс-секретарь президента Замбии и адвокат Диксон Джер написал в Facebook, что "продолжает смеяться" над этой ситуацией.
"Я продолжаю смеяться каждый раз, когда представляю себе этот сценарий — комично!", — написал Джер.
Журналисты также вспомнили, что в 1997 году судья Высокого суда Кабазо Чанда накануне Нового года приказал освободить 53 человека, которые были подозреваемыми и которых полиция считала опасными
Судья Чанда был раздражен тем, что некоторые из подозреваемых были арестованы задолго до этого — некоторые еще в 1992 году — но так и не появились в суде.
"Правосудие откладывается — это отказ в правосудии", — сказал он тогда.
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