Туристка упала на линии электропередач и оставила без света тысячи жителей

Женщина летела на параплане неподалеку канатной дороги. Ее пришлось спасать пожарным и полицейским после того, как она запуталась в кабелях.

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Туристка-парапланеристка потерпела эпическую неудачу в Аргентине после того, как упала на линии электропередач, обесточив целый район. Об этом пишет Need To Know.

Женщину пришлось спасать пожарным и полицейским после того, как она запуталась в кабелях.

Женщина запуталась в кабелях линии электропередач Фото: Скриншот

Она получила ожоги и была обследована в местной больнице.

В то же время ее несчастный случай оставил без электричества город Барилоче, что к юго-западу от столицы Аргентины — Буэнос-Айреса.

Электрический кооператив Барилоче сообщил, что в результате инцидента пострадали около 3 000 жителей, поскольку в результате удара был выведен из строя 31 трансформатор.

Вскоре электроснабжение было восстановлено.

"Это был двухместный параплан, который запутался в кабелях среднего напряжения", — отметил командир пожарных Марсело Миочевич.

Инцидент произошел возле канатной дороги.

Женщину спасают Фото: Скриншот

Журналисты отметили, что ранее уже высказывались беспокойства по поводу того, что линии электропередач находятся близко к месту приземления парапланеристов.

Напомним, в Бразилии стервятник вцепился за парапланериста во время полета.

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