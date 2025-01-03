Туристка упала на линии электропередач и оставила без света тысячи жителей
Женщина летела на параплане неподалеку канатной дороги. Ее пришлось спасать пожарным и полицейским после того, как она запуталась в кабелях.
Туристка-парапланеристка потерпела эпическую неудачу в Аргентине после того, как упала на линии электропередач, обесточив целый район. Об этом пишет Need To Know.
Женщину пришлось спасать пожарным и полицейским после того, как она запуталась в кабелях.
Она получила ожоги и была обследована в местной больнице.
В то же время ее несчастный случай оставил без электричества город Барилоче, что к юго-западу от столицы Аргентины — Буэнос-Айреса.
Электрический кооператив Барилоче сообщил, что в результате инцидента пострадали около 3 000 жителей, поскольку в результате удара был выведен из строя 31 трансформатор.
Вскоре электроснабжение было восстановлено.
"Это был двухместный параплан, который запутался в кабелях среднего напряжения", — отметил командир пожарных Марсело Миочевич.
Инцидент произошел возле канатной дороги.
Журналисты отметили, что ранее уже высказывались беспокойства по поводу того, что линии электропередач находятся близко к месту приземления парапланеристов.
Напомним, в Бразилии стервятник вцепился за парапланериста во время полета.
Фокус также писал о том, как невеста веселилась на танцплощадке до потери сознания