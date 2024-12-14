Вызвали скорую: невеста веселилась на танцполе до потери сознания (фото)

Саманта Коттон танцевала и выкрикивала слова песен, но веселье неожиданно прекратилось, когда невеста внезапно рухнула на пол. По ее словам, причиной плохого самочувствия стал недостаток еды и жидкости в течение дня.

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Радость свадебного дня обернулась неожиданным инцидентом, когда 26-летняя Саманта Коттон из Маунт-Лорел Тауншип, Нью-Джерси (США) упала в обморок прямо на танцполе во время празднования своего бракосочетания с Шейном Гоно. Событие произошло 7 декабря в загородном клубе Ramblewood в присутствии 185 гостей. Об этом пишет People.

Саманта, известная своей энергичностью, от души веселилась, танцуя под любимые хиты, включая Sweet Caroline Нила Даймонда, Mr. Brightside The Killers и Yeah! Ашера. Однако праздник внезапно прервался, когда невеста неожиданно упала.

"Все шло прекрасно, я танцевала и выкрикивала слова песен, как вдруг почувствовала, что теряю сознание. Я очнулась на полу с множеством обеспокоенных лиц вокруг", — поделилась она.

На помощь Саманте сразу пришли ее муж, мать, сестра и подруги, работающие в медицине. Медицинская помощь прибыла через 15 минут, и состояние невесты было оценено как стабильное. Однако на предложение отправиться в больницу Саманта отказалась.

Причиной случившегося стали, по словам самой невесты, недостаток еды и жидкости в течение дня, сочетавшийся с алкоголем Фото: People

Причиной случившегося стали, по словам самой невесты, недостаток еды и жидкости в течение дня, сочетавшийся с алкоголем и жарой в помещении. Один из гостей предположил, что потеря сознания могла быть связана с понижением уровня сахара в крови, предложив женщине съесть пирожное, которое она тут же выплюнула.

После оказания первой помощи праздник был завершен, а молодожены продолжили вечеринку в местном ресторане. На следующий день Саманта чувствовала себя хорошо, и пара отправилась в медовый месяц в Лас-Вегас.

"Я просто должна была больше пить воды и меньше перегреваться. Теперь все позади, и мы готовы начать нашу семейную жизнь с новых страниц", — добавила она.

Супруги, которые начали свои отношения еще в школьные годы и воспитывают общего сына, надеются на долгий и счастливый брак.

Ранее Фокус сообщал, что самые старые молодожены в мире сыграли свадьбу. Пара познакомилась в доме престарелых и встречалась девять лет. Решение жениться было неожиданным для их родных.

Также стало известно, что что женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.