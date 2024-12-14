Викликали швидку: наречена веселилася на танцмайданчику до втрати свідомості (фото)

Саманта Коттон танцювала і вигукувала слова пісень, але веселощі несподівано припинилися, коли наречена раптово впала на підлогу. За її словами, причиною поганого самопочуття стала нестача їжі та рідини протягом дня.

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Радість весільного дня обернулася несподіваним інцидентом, коли 26-річна Саманта Коттон з Маунт-Лорел Тауншип, Нью-Джерсі (США) знепритомніла просто на танцмайданчику під час святкування свого одруження з Шейном Гоно. Подія відбулася 7 грудня в заміському клубі Ramblewood у присутності 185 гостей. Про це пише People.

Саманта, відома своєю енергійністю, від душі веселилася, танцюючи під улюблені хіти, включно з Sweet Caroline Ніла Даймонда, Mr. Brightside The Killers і Yeah! Ашера. Однак свято раптово перервалося, коли наречена несподівано впала.

"Усе йшло чудово, я танцювала і вигукувала слова пісень, як раптом відчула, що втрачаю свідомість. Я прокинулася на підлозі з безліччю стурбованих облич навколо", — поділилася вона.

На допомогу Саманті одразу прийшли її чоловік, мати, сестра та подруги, які працюють у медицині. Медична допомога прибула через 15 хвилин, і стан нареченої було оцінено як стабільний. Однак на пропозицію вирушити до лікарні Саманта відмовилася.

Причиною того, що сталося, стали, за словами самої нареченої, нестача їжі та рідини протягом дня, що поєднувався з алкоголем Фото: People

Причиною того, що сталося, стали, за словами самої нареченої, нестача їжі та рідини протягом дня, що поєднувався з алкоголем і спекою в приміщенні. Один із гостей припустив, що втрата свідомості могла бути пов'язана зі зниженням рівня цукру в крові, запропонувавши жінці з'їсти тістечко, яке вона одразу ж виплюнула.

Після надання першої допомоги свято було завершено, а молодята продовжили вечірку в місцевому ресторані. Наступного дня Саманта почувалася добре, і пара вирушила в медовий місяць у Лас-Вегас.

"Я просто повинна була більше пити води й менше перегріватися. Тепер усе позаду, і ми готові почати наше сімейне життя з нових сторінок", — додала вона.

Подружжя, яке розпочало свої стосунки ще в шкільні роки й виховує спільного сина, сподівається на довгий і щасливий шлюб.

Раніше Фокус повідомляв, що найстаріші молодята у світі зіграли весілля. Пара познайомилася в будинку для літніх людей і зустрічалася дев'ять років. Рішення одружитися було несподіваним для їхніх рідних.

Також стало відомо, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.