Туристка впала на лінії електропередач та залишила без світла тисячі мешканців

Жінка летіла на параплані неподалік канатної дороги. Її довелось рятувати пожежникам і поліцейським після того, як вона заплуталася в кабелях.

Related video

Туристка-парапланеристка зазнала епічної невдачі в Аргентині після того, як впала на лінії електропередач, знеструмивши цілий район. Про це пише Need To Know.

Жінку довелося рятувати пожежникам і поліцейським після того, як вона заплуталася в кабелях.

Жінка заплуталась в кабелях лінії електропередач Фото: Скриншот

Вона отримала опіки та була обстежена в місцевій лікарні.

Водночас її нещасний випадок залишив без електрики місто Барілоче, що на південний захід від столиці Аргентини — Буенос-Айреса.

Електричний кооператив Барілоче повідомив, що внаслідок інциденту постраждали близько 3 000 мешканців, оскільки внаслідок удару був виведений із ладу 31 трансформатор.

Незабаром електропостачання було відновлено.

"Це був двомісний параплан, який заплутався в кабелях середньої напруги", — зазначив командир пожежників Марсело Міочевич.

Інцидент трапився біля канатної дороги.

Жінку рятують Фото: Скриншот

Журналісти зазначили, що раніше вже висловлювалися занепокоєння з приводу того, що лінії електропередач знаходяться близько до місця приземлення парапланеристів.

Нагадаємо, у Бразилії стерв'ятник учепився за парапланериста під час польоту.

Фокус також писав про те, як наречена веселилася на танцмайданчику до втрати свідомості