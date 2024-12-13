Шукав наркотики та дівчат: спливли нові деталі останніх годин життя Ліама Пейна

Слідчі, які ведуть справу про смерть артиста, оприлюднили листування Ліама Пейна в день його загибелі.

Related video

Майже через два місяці після трагічної загибелі 31-річного співака Ліама Пейна, екс-учасника гурту One Direction, спливають все нові факти того трагічного вечора, коли життя зірки обірвалося. Як пише Daily Mail, в останні години життя Пейн сказав персоналу готелю, що вони "недолугі", бо не можуть дістати кокаїн, і написав секс-працівниці, запропонувавши $5000 за те, щоб вона прийшла до нього в готель, за кілька годин до смерті.

Естебан Грассі, головний адміністратор готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, який зараз перебуває під офіційним розслідуванням, заявив, що Пейн телефонував "наполегливо", щоб попросити алкоголь і запитати, де він може дістати кокаїн. Коли співробітник відповів, що не може допомогти, співак нібито образив його. Він також замовив кілька пляшок спиртного і машину, щоб поїхати і забрати секс-працівницю за чотири милі від готелю.

У повідомленнях, наданих прокурорам, отриманих аргентинським журналістом Мауро Сзетою та опублікованих на його сайті VíaSzeta, мабуть, було вказано номер телефону з південно-східної Флориди, з якого надсилали повідомлення ескортниці у WhatsApp. У повідомленнях містилося посилання на профіль Ліама в Instagram з ескортом, а потім запитання, чи не хоче вона "пограти".

"У мене є цілий день... Я б подарував тобі $5000. Ти приходиш до мене в готель, ми розважаємося, тільки я і ти", — йшлося в повідомленнях.

Як стверджується в мережі, це відео Ліам Пейн опублікував за годину до смерті

Помітивши, що на задньому плані WhatsApp ескорту зображено іншу жінку, відправник повідомлення, імовірно Пейн, запитує: "Хто твоя подруга, ти хочеш її привести?"

Ескортниця відповіла: "Давай, Ное [так в оригіналі] до 7 вечора, $5000 на двох, це цілий день для нас двох".

Людина, яка надіслала повідомлення, імовірно Пейн, відповідає: "Добре, але банківський переказ".

До цього Грассі сказав, що в понеділок, 14 жовтня, йому написав посильний після сварки з Пейном, коли той відніс кошик із фруктами в номер співачки.

"Він запросив мене у свій номер (що, до речі, було катастрофою) і запитав, чи можу я дістати йому кокаїн. Я відповів: "Прошу вибачення, сер, але ні я, ні будь-хто з персоналу не можемо допомогти вам із таким обслуговуванням", на що він відповів, що я "марний" і що мені слід забратися з його очей. Я трохи злякався, оскільки його манери були не дуже ввічливими", — розповів посильний на прізвище Бенітес.

Номер Ліана Пейна в день його смерті

У повідомленнях аргентинських ЗМІ згадуються імена офіціанта Баріана Пайза, працівника готелю Есекьєля Перейри та аргентинського бізнесмена Роджера Нореса, обвинувачених у наданні наркотиків за плату. Норес також звинувачується в тому, що кинув Пейна перед смертю. Прокурори стверджують, що він фактично був менеджером Ліама, поки той був в Аргентині, контролюючи його витрати і даючи йому гроші на наркотики.

Зірка One Direction зламав собі череп і миттєво помер від "дуже серйозних травм", коли він впав з балкона третього поверху готелю в Аргентині 16 жовтня. За понад місяць після смерті його поховали у Великій Британії.

Раніше Фокус писав, що Ліам Пейн тероризував сім'ю екс-коханої інтимними знімками і відео.