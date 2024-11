"Діти були шоковані": батьки побилися в дитячому садочку під час святкової вистави

Під час театральної вистави в аргентинському дитячому садочку чоловік підійшов до одного з глядачів та почав його бити. Згодом з'ясувалося, що той припаркував авто біля його будинку.

Під час вистави у дитячому садочку батьки влаштували бійку, бо біля закладу не знайшлося паркувального місця. Пара припаркувала автівку біля сусіднього будинку, а коли його господарі прийшли скаржитися — в хід пішли кулаки. Конфлікт стався у садочку в столиці Аргентини Буенос-Айресі 22 листопада, повідомляє видання Need To Know.

У дитячому садочку Сан-Діеле в Буенос-Айресі проходила театральна вистава на честь 20-річного ювілею. Перед початком шоу одна пара довго не могла знайти місце для паркування та лишила автівку біля сусіднього будинку, пишуть журналісти.

Власниця будинку Карина підійшла до пари та поскаржилася, що "машина майже торкається її дверей". Подружжя нібито погодилося переставити автомобіль, однак спалахнула сварка, бо їм здалося, що Карина висловила критичне зауваження у їхній бік. Після цього пара напала на неї.

"Коли я обернулася, жінка вдарила мене і повалила на землю. Тоді підійшов її чоловік і вдарив мене по голові", — розповіла Карина.

Уже під час вистави чоловік Карини відшукав пару серед глядачів, підійшов до чоловіка, перекинувся з ними кількома фразами та почав бити, повідомляють автори матеріалу.

Чоловік почав бійку під час дитячої вистави в Аргентині Фото: Скрин відео

Інші батьки, шоковані інцидентом, схопилися на ноги. Діти, на щастя, на той момент на сцену ще не вийшли. Виставу призупинили.

Бійка в дитячому садочку в Аргентині: що каже адміністрація

За словами журналістів, директор дитячого садка Патриція сказала, що бачила суперечку в залі, та з'ясувала в інших глядачів, що це сталося через паркування.

"Чоловік з'явився з глибини залу і став перед аудиторією, шукаючи когось. Коли він знайшов його, то підійшов до нього і почав битися", — пригадала директорка обставини інциденту.

Адміністрація садочка зупинила виставу та викликала поліцію. Ініціатора бійки забрали до відділку.

Турбуючись про безпеку своїх дітей після скандалу, багато батьків забрали малюків з вистави. Продовжили виступати лише 5 дітлахів із 41, повідомила директорка.

"Родини були дуже шоковані, як і діти", — сказала вона.

Повідомляється, що всі четверо фігурантів справи дали показання в суді 25 листопада.

