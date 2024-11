"Дети были шокированы": родители подрались в детском саду во время праздничного представления

Во время театрального представления в аргентинском детском саду мужчина подошел к одному из зрителей и начал его бить. Впоследствии выяснилось, что тот припарковал авто возле его дома.

Во время спектакля в детском саду родители устроили драку, потому что возле заведения не нашлось парковочного места. Пара припарковала авто возле соседнего дома, а когда его хозяева пришли жаловаться — в ход пошли кулаки. Конфликт произошел в садике в столице Аргентины Буэнос-Айресе 22 ноября, сообщает издание Need To Know.

В детском саду Сан-Диеле в Буэнос-Айресе проходило театральное представление в честь 20-летнего юбилея. Перед началом шоу одна пара долго не могла найти место для парковки и оставила машину возле соседнего дома, пишут журналисты.

Владелица дома Карина подошла к паре и пожаловалась, что "машина почти касается ее дверей". Супруги якобы согласились переставить автомобиль, однако вспыхнула ссора, потому что им показалось, что Карина высказала критическое замечание в их сторону. После этого пара напала на нее.

"Когда я обернулась, женщина ударила меня и повалила на землю. Тогда подошел ее муж и ударил меня по голове", — рассказала Карина.

Уже во время спектакля муж Карины отыскал пару среди зрителей, подошел к мужчине, перекинулся с ними несколькими фразами и начал бить, сообщают авторы материала.

Мужчина начал драку во время детского спектакля в Аргентине Фото: Скрин видео

Другие родители, шокированные инцидентом, вскочили на ноги. Дети, к счастью, на тот момент на сцену еще не вышли. Спектакль приостановили.

Драка в детском саду в Аргентине: что говорит администрация

По словам журналистов, директор детского сада Патриция сказала, что видела спор в зале, и выяснила у других зрителей, что это произошло из-за парковки.

"Мужчина появился из глубины зала и стал перед аудиторией, ища кого-то. Когда он нашел его, то подошел к нему и начал драться", — вспомнила директор обстоятельства инцидента.

Администрация садика остановила представление и вызвала полицию. Инициатора драки забрали в участок.

Беспокоясь о безопасности своих детей после скандала, многие родители забрали малышей со спектакля. Продолжили выступление только 5 детей из 41, сообщила директор.

"Семьи были очень шокированы, как и дети", — сказала она.

Сообщается, что все четверо фигурантов дела дали показания в суде 25 ноября.

