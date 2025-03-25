Аргентина рассекретит информацию о нацистах, прибывших в страну после Второй мировой войны

Сейчас засекреченной остается финансовая документация о пребывании нацистов в стране, а также материалы, которые хранятся в оборонном ведомстве.

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Президент Аргентины Хавьер Милей поручил всем государственным учреждениям рассекретить и опубликовать официальные документы о нацистах, которые нашли убежище в южноамериканской стране после Второй мировой войны. Об этом заявил руководитель Кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос, сообщает Іnfobae.

Он отметил, что глава государства приказал "раскрыть всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе". По словам Гильермо Франкоса, самая важная информация об этих файлах — финансовая документация и материалы, которые хранятся в Министерстве обороны.

"Нет никаких оснований скрывать информацию", — добавил глава правительства.

Глава Кабинета министров также подчеркнул важность "знания всей истории". Именно это, по словам Гильермо Франкоса, "намерена сделать исполнительная власть, рассекретив документы", о чем было объявлено в этот понедельник.

"Был указ, предписывающий раскрыть все эти архивы, но этого так и не было сделано. Президент утверждает, что это архивы части аргентинской истории, и они должны быть обнародованы", — заявил он.

Недавно президент Аргентины Хавьер Милей подарил Илону Маску бензопилу. В стране этот предмет считается символом экономических реформ главы государства, а миллиардер массово сокращает госслужащих в США.

Напомним, что руководитель государства в начале марта почистил ленту соцсети от совместных фото с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Министерство иностранных дел сообщило о возможном разрыве дипломатических отношений с Украиной.