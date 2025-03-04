Милей удалил все фото Зеленского: как Аргентина отреагировала на ссору с Трампом, — СМИ

Аргентина нуждается в деньгах Международного валютного фонда, поэтому президента Хавьер Милей отреагировал на ссору в Белом доме, написали журналисты.

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Президент Аргентины Хавьер Милей почистил ленту соцсети от совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Министерство иностранных дел сообщило о возможном разрыве дипломатических отношений с Украиной. О событиях в Аргентине рассказало местное медиа RTN.

Материал о действиях аргентинского политика появился 1 марта, на следующие сутки после событий в Белом доме, когда состоялся спор президента США с Зеленским. Журналисты сообщили, что Милей приказал подчиненным удалить все совместные фото с главой украинского государства из соцсети X. Кроме того, вероятно, МИД Аргентины получил распоряжение о разрыве дипломатических отношений, говорится в статье.

"То, что произошло сегодня, является переломным моментом", — привело медиа позицию МИД.

Кроме того, RTN объяснило, почему Милей настолько обеспокоен Зеленским и Дональдом Трампом. Отмечается, что президент Аргентины нуждается в помощи Международного валютного фонда и боится, что из-за сопротивления США денег не будет.

Ссора в Белом доме и президент Милей

На страницах Facebook президента Аргентины не отыскалось фото с президентом Украины. Зато в течение последних трех дней там есть фото Трампа и заявления о преданности и дружбе.

Милей с Зеленским встречался во время инаугурации 10 декабря 2023 года и планировал визит в Киев в июне 2024 года. В X сохранилось единственное изображение, связанное с украинским политиком — это репост статьи о поездке.

Ссора в Белом доме и президент Милей — единственное фото с Зеленским Фото: Скриншот

Между тем на портале и аккаунте X МИД Аргентины пока нет публичных заявлений о разрыве дипломатических отношений. Событие также не комментировали в МИД Украины.

Отметим, Фокус писал о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась вечером 28 февраля. Зеленский прибыл для заключения соглашения о полезных ископаемых, но вместо этого произошла ссора в Белом доме. Во время ссоры Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвиняли украинского президента в отсутствии благодарности, в желании продолжать войну и "отсутствии сильных карт" для продолжения борьбы с РФ.

Напоминаем, 3 марта Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что через сутки сделает важное объявление, вероятно, относительно событий в Украине. Перед этим политик заявил, что Зеленскому не следовало говорить, что война продлится очень долго.