Мілей видалив усі фото Зеленського: як Аргентина відреагувала на сварку з Трампом, — ЗМІ

Аргентина потребує грошей Міжнародного валютного фонду, тому президента Хав'єр Мілей відреагував на сварку в Білому домі, написали журналісти.

Related video

Президент Аргентини Хав'єр Мілей почистив стрічку соцмережі від спільних фотографій з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, Міністерство зовнішніх справ повідомило про можливе розривання дипломатичних відносин з Україною. Про події в Аргентині розповіло місцеве медіа RTN.

Матеріал про дії аргентинського політика з'явився 1 березня, на наступну добу після подій у Білому домі, коли відбулась суперечка президента США з Зеленським. Журналісти повідомили, що Мілей наказав підлеглим видалити усі спільні фото з главою української держави з соцмережі X. Крім того, ймовірно, МЗС Аргентини отримало розпорядження про розірвання дипломатичних стосунків, ідеться у статті.

"Те, що сталося сьогодні, є переломним моментом", — навело медіа позицію МЗС.

Крім того, RTN пояснило, чому Мілей настільки стурбований Зеленським та Дональдом Трампом. Зауважується, що президент Аргентини потребує допомоги Міжнародного валютного фонду і боїться, що через спротив США грошей не буде.

Сварка в Білому домі та президент Мілей

На сторінках Facebook президента Аргентини не відшукалось фото з президентом України. Натомість протягом останніх трьох днів там є фото Трампа і заяви про відданість та дружбу.

Мілей з Зеленським зустрічався під час інавгурації 10 грудня 2023 року і планував візит до Києва у червні 2024 року. В X є єдине зображення, пов'язане з українським політиком — це репост статті про поїздку.

Сварка в Білому домі та президент Мілей - єдине фото з Зеленським Фото: Скриншот

Тим часом на порталі та акаунті X МЗС Аргентини поки що немає публічних заяв про розрив дипломатичних відносин. Подію також не коментували в МЗС України.

Зазначимо, Фокус писав про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулась увечері 28 лютого. Зеленський прибув для укладання угоди про корисні копалини, але натомість відбулась сварка у Білому домі. Під час сварки Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс звинувачували українського президента у відсутності вдячності, у бажанні продовжувати війну і "відсутності сильних карт" для продовження боротьби з РФ.

Нагадуємо, 3 березня Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що за добу зробить важливе оголошення, ймовірно, щодо подій в Україні. Перед цим політик заявив, що Зеленському не слід було говорити, що війна триватиме дуже довго.