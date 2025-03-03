"Єдиний, який не віддав частину України": Трамп анонсував важливу подію на 4 березня (скриншот)

Демократи та "фейкові медіа" не справедливо обвинувачують 47 президента США у тому, що він начебто здає Україну РФ, ідеться у дописі Дональда Трампа.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує стати єдиним американським політиком, за правління якого Україна не втратила території. Глава Білого дому анонсував важливу подію, яка станеться через добу. Заява Трампа з'явилась у його акаунті в соцмережі Truth Social.

Допис з заявою американського президента опублікували о 14:39 3 березня. Трамп написав про "великий вечір" і намагався переконати, що подія буде масштабною.

"ЗАВТРА ВЕЧІР БУДЕ ВЕЛИКИМ. Я КАЖУ ЯК Є!" — заявив політик.

У попередньому дописі, який з'явився кількома хвилинами раніше, політик розповів про повідомлення "фейкових медіа". На думку посадовця, "фейкові медіа" та демократи "слабкі", бо критикували його поведінку. При цьому він гаранту, що за його президентства Україна не втратить нових територій.

"Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Дж. Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!" — написав Трамп.

Мирні переговори - допис Трампа 3 березня Фото: Скриншот

Тим часом на порталі Білого дому, у соцмережах віцепрезидента США Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставника з питань України Кіта Келлога, немає коментарів щодо заяви Трампа.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, 28 лютого Дональд Трамп зустрівся з президентом США Володимиром Зеленським, щоб підписати угоду про отримання доступу до українських корисних копалин. При цьому у тексті однієї з останніх чернеток лише один раз побіжно згадували про гарантії безпеки, які потрібні Україні для захисту від атак РФ.

За кілька хвилин до підсумкових перемовин Трамп вирішив провести імпровізовану пресконференцію у Овальному кабінеті. Саме тоді відбулась суперечка між президентом та віцепрезидентом США, з одного боку, та президентом України, з другого. Зеленський пояснював, що Кремль понад 20 разів порушував угоди, тому не можна покладатись на прості слова. Також він нагадав, що росіяни окупували Крим та частину Донбасі за часів першої каденції Трампа. У відповідь йому довелось вислухати обвинувачення у невдячності та у тому, що він, виявляється, не хоче миру, а хоче продовжувати війну.

Нагадуємо, 2 березня у Лондоні відбувся безпековий саміт за участю Зеленського та 17 впливових світових політиків. 3 березня прем'єр-міністр Великої Британії пояснив, якою може бути перша конфігурація мирного плану.