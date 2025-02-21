Для борьбы с бюрократами: президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу (видео)

Хавьер Милей преподнес необычный подарок Илону Маску. Бензопила — символ экономических реформ президента Аргентины и его идеи роспуска раздутого чиновничьего аппарата, а миллиардер сейчас массово сокращает госслужащих в США.

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Президент Аргентины Хавьер Милей подарил американскому бизнесмену, главе Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску бензопилу. Событие произошло на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне, видео показал телеканал PBS News.

Милей передал бензопилу в то время, когда Маск выступал на сцене

Маск в своей фирменной черной кепке с надписью "Сделаем Америку Снова Великой" начал свое выступление на конференции. Милей в это время зашел на сцену и передал миллиардеру бензопилу.

"Эта бензопила для борьбы с бюрократией!" — прокричал Маск, размахивая инструментом над головой.

На бензопиле выгравирован лозунг Хавьера Милея "Viva la libertad, carajo", в переводе с испанского это означает "Да здравствует свобода, черт возьми".

После такого подарка Илон Маск даже поменял фотографию в профиле своей соцсети Х, разместив снимок с бензопилой.

Бензопилу использовал Милей во время предвыборной кампании 2023 года как символ идеи роспуска раздутого чиновничьего аппарата в Аргентине. Инструмент впоследствии превратился в символ экономических реформ главы Аргентины.

Маск ответственен за масштабные сокращения государственных служащих в США, 20 февраля до 6000 сотрудников Налоговой службы получили уведомление о предстоящем увольнении, сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией.

Напомним, Милей обещал вытащить Аргентину из экономического кризиса и предложидл каждому гражданину жить по законам капитализма. Чтобы это стало возможным, Милей принимал несколько указы без согласования с парламентом.

Илон Маск тем временем хочет "двигаться дальше в космос" и заявляет, что Международную космическую станцию надо спустить с орбиты.