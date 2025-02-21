Для боротьби з бюрократами: президент Аргентини Мілей подарував Маску бензопилу (відео)

Хав'єр Мілей підніс незвичайний подарунок Ілону Маску. Бензопила — символ економічних реформ президента Аргентини і його ідеї розпуску роздутого чиновницького апарату, а мільярдер зараз масово скорочує держслужбовців у США.

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Президент Аргентини Хав'єр Мілей подарував американському бізнесменові, голові Департаменту державної ефективності (DOGE) США Ілону Маску бензопилу. Подія відбулася на щорічній Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні, відео показав телеканал PBS News.

Мілей передав бензопилу в той час, коли Маск виступав на сцені

Маск у своїй фірмовій чорній кепці з написом "Зробимо Америку Знову Великою" почав свій виступ на конференції. Мілей у цей час зайшов на сцену і передав мільярдерові бензопилу.

"Ця бензопила для боротьби з бюрократією!" — прокричав Маск, розмахуючи інструментом над головою.

На бензопилі вигравірувано гасло Хав'єра Мілея "Viva la libertad, carajo", у перекладі з іспанської це означає "Хай живе свобода, чорт забирай".

Після такого подарунка Ілон Маск навіть поміняв фотографію в профілі своєї соцмережі Х, розмістивши знімок із бензопилою.

Бензопилу використовував Мілей під час передвиборчої кампанії 2023 року як символ ідеї розпуску роздутого чиновницького апарату в Аргентині. Інструмент згодом перетворився на символ економічних реформ очільника Аргентини.

Маск відповідальний за масштабні скорочення державних службовців у США, 20 лютого до 6000 співробітників Податкової служби отримали повідомлення про майбутнє звільнення, повідомило джерело Reuters, знайоме із ситуацією.

Нагадаємо, Мілей обіцяв витягнути Аргентину з економічної кризи і запропонував кожному громадянину жити за законами капіталізму. Щоб це стало можливим, Мілей ухвалював кілька указів без узгодження з парламентом.

Ілон Маск тим часом хоче "рухатися далі в космос" і заявляє, що Міжнародну космічну станцію треба спустити з орбіти.