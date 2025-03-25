Аргентина розсекретить інформацію про нацистів, що прибули до країни після Другої світової війни

Нині засекреченою залишається фінансова документація щодо перебування нацистів в країні, а також матеріали, які зберігаються в оборонному відомстві.

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Президент Аргентини Хав'єр Мілей доручив усім державним установам розсекретити та опублікувати офіційні документи про нацистів, які знайшли притулок у південноамериканській країні після Другої світової війни. Про це заявив керівник Кабінету міністрів Аргентини Гільєрмо Франкос, повідомляє Іnfobae.

Він зазначив, що глава держави наказав "розкрити всю інформацію, наявну в будь-якому державному органі". За словами Гільєрмо Франкоса, найважливіша інформація про ці файли — фінансова документація та матеріали, які зберігаються в Міністерстві оборони.

"Немає жодних підстав приховувати інформацію", — додав глава уряду.

Очільник Кабінету міністрів також наголосив на важливості "знання всієї історії". Саме це, за словами Гільєрмо Франкоса, "має намір зробити виконавча влада, розсекретивши документи", про що було оголошено цього понеділка.

"Був указ, який наказує розкрити всі ці архіви, але цього так і не було зроблено. Президент стверджує, що це архіви частини аргентинської історії, і вони мають бути оприлюднені", – заявив він.

Нещодавно президент Аргентини Хав'єр Мілей подарував Ілону Маску бензопилу. В країні цей предмет вважається символом економічних реформ очільника держави, а мільярдер масово скорочує держслужбовців у США.

Нагадаємо, що керівник держави на початку березня почистив стрічку соцмережі від спільних фото з президентом України Володимиром Зеленським. В той же час Міністерство зовнішніх справ повідомило про можливе розривання дипломатичних відносин з Україною.