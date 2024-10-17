Трагическая смерть Лиама Пейна: что нашли в номере экс-участника группы One Direction (фото)

Аргентинская пресса опубликовала первые кадры разгромленного номера поп-звезды в Буэнос-Айресе. Среди найденного — медицинский препарат, используемый для контроля эпилепсии, мышечных спазмов и панических расстройств.

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В номере певца и бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна, который погиб, выпав с балкона третьего этажа отеля Casa Sur в районе Палермо в Буэнос-Айресе, полицейские нашли следы белого порошка, фольгу, а также медикаменты. Соответствующие фотографии опубликовали аргентинские СМИ, сообщает Daily Mail.

За несколько минут до смерти персонал отеля вызвал полицию, сообщив об "агрессивном мужчине, который, возможно, находится под воздействием наркотиков или алкоголя". Сотрудники утверждали, что гость "разносит комнату", и опасались за его жизнь.

Несмотря на вызов экстренной помощи, предотвратить трагедию не удалось. Пейн скончался от травм, полученных после падения с балкона. Тело певца доставили в морг для проведения экспертизы.

Аргентинский журнал Clarin показал фото, как утверждается из роскошного номера Лиама Пейна. На столе — фольга, белый порошок, зажигалка и выжженные следы на деревянной поверхности.

Как выглядел номер Лиама Пейна Фото: Clarin

Почерневшая алюминиевая крышка банки из-под напитков, похоже, была нагрета. Разбитый экран телевизора имел следы сильного удара. Рядом стоял полупустой бокал из-под шампанского.

Аргентинская пресса опубликовала первые фотографии разгромленного номера Лиама Пейна Фото: Clarin

В ванной в номере нашли обгоревшую свечу и еще алюминиевую фольгу.

В ванне в номере Пейна нашли алюминиевую фольгу и остатки свечи Фото: Clarin

Позже полиция подтвердила, что после обыска в комнате поп-звезды был найден клоназепам — препарат, который используется для контроля эпилепсии, непроизвольных мышечных спазмов и панических расстройств.

Прошлой ночью тысячи поклонников собрались возле отеля, где умер Лиам Пейн. Представители семьи просят о приватности в это сложное время.

Известно, что перед смертью артист остался в Буэнос-Айресе после отъезда своей девушки, Кейт Кэссиди, которая вернулась в США. За два дня до трагедии певца обвинила его бывшая невеста Майя Генри в преследовании и использовании фанатов против нее.

Напомним, в ночь на 16 октября бывший участник группы One Direction Лиам Пейн погиб, упав с балкона третьего этажа в одном из отелей Буэнос-Айреса.

Аргентинские СМИ писали, что певец сломал себе череп и мгновенно умер от "очень серьезных травм".