Трагічна смерть Ліама Пейна: що знайшли у номері ексучасника гурту One Direction (фото)

Аргентинська преса опублікувала перші кадри розгромленого номера попзірки у Буенос-Айресі. Серед знайденого — медичний препарат, що використовується для контролю епілепсії, м'язових спазмів і панічних розладів.

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У номері співака і колишнього учасника гурту One Direction Ліама Пейна, який загинув, випавши з балкона третього поверху готелю Casa Sur в районі Палермо у Буенос-Айресі, поліцейські знайшли сліди білого порошку, фольгу, а також медикаменти. Відповідні фотографії опублікували аргентинські ЗМІ, повідомляє Daily Mail.

За кілька хвилин до смерті персонал готелю викликав поліцію, повідомивши про "агресивного чоловіка, який, можливо, перебуває під впливом наркотиків або алкоголю". Співробітники стверджували, що гість "розносить кімнату", і побоювалися за його життя.

Попри виклик екстреної допомоги, попередити трагедію не вдалося. Пейн помер від травм, яких зазнав після падіння з балкона. Тіло співака доставили в морг для проведення експертизи.

Аргентинський журнал Clarin показав фото, як стверджується, з розкішного номера Ліама Пейна. На столі — фольга, білий порошок, запальничка і випалені сліди на дерев’яній поверхні.

Який вигляд мав номер Ліама Пейна Фото: Clarin

Почорніла алюмінієва кришка банки з-під напоїв, схоже, була нагріта. Розбитий екран телевізора мав сліди сильного удару. Поруч стояв напівпорожній келих з-під шампанського.

Аргентинська преса опублікувала перші фотографії розгромленого номера Ліама Пейна Фото: Clarin

У ванні в номері знайшли обгорілу свічку та ще алюмінієву фольгу.

У ванні в номері Пейна знайли алюмінієву фольгу і залишки свічки Фото: Clarin

Пізніше поліція підтвердила, що після обшуку в кімнаті попзірки був знайдений клоназепам — препарат, який використовується для контролю епілепсії, мимовільних м'язових спазмів і панічних розладів.

Минулої ночі тисячі шанувальників зібралися біля готелю, де помер Ліам Пейн. Представники родини просять про приватність у цей складний час.

Відомо, що перед смертю артист залишився в Буенос-Айресі після від'їзду своєї дівчини, Кейт Кессіді, яка повернулася до США. За два дні до трагедії співака звинуватила його колишня наречена Мая Генрі в переслідуванні та використанні фанатів проти неї.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн загинув, впавши з балкону третього поверху в одному з готелів Буенос-Айреса.

Аргентинські ЗМІ писали, що співак зламав собі череп і миттєво помер від "дуже серйозних травм".