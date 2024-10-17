Розкрита причина раптової смерті 31-річного відомого співака

Зірка One Direction Ліам Пейн проводив час в Аргентині. 16 жовтня він випав з балкону третього поверху.

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Розкрито причину раптової смерті англійського співака Ліама Пейна у віці 31 року. Про це пишуть аргентинські ЗМІ.

Зірка One Direction зламав собі череп і миттєво помер від "дуже серйозних травм", коли він впав з балкона третього поверху готелю в Аргентині, повідомили медичні працівники.

За словами керівника служби екстреної допомоги Буенос-Айреса Альберто Кресенті, рятівники прибули в готель CasaSur Palermo після того, як 16 жовтня надійшов дзвінок від менеджера, проте вони нічого не змогли зробити, щоб врятувати музиканта.

"Наше завдання полягало в тому, щоб швидко відправитися туди, надати медичну допомогу та спробувати реанімувати його, але його травми були несумісні з життям", — сказав головний медик.

"Виходячи з того, що бачила команда, очевидно, був перелом черепа та надзвичайно серйозні травми, які призвели до його швидкої смерті", — додав він.

Ліам Пейн

Очевидець стверджував, що Пейн руйнував його готельний номер і був під впливом "наркотиків і алкоголю".

Пізніше поліція підтвердила, що їх викликали в готель після того, як їм повідомили про "агресивного чоловіка, який міг бути під дією наркотиків і алкоголю".

Нагадаємо, фанати помітили передбачення в пісні Ліама Пейна.

Також Фокус писав про останні слова Ліама Пейна про його єдиного сина.