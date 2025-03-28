Инцидент возле Голосеевского ТЦК: СМИ сообщили о пострадавшем, который оказался в "скорой"

Рядом с Голосеевским районным территориальным центром комплектования города Киева произошла потасовка с участием полиции, людей в военной форме и гражданских. Одного из мужчин в штатском отвели к врачам после того, как он упал на землю. На видео из соцсетей видны детали инцидента, который произошел рядом с воротами военкомата. Полиция открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса.

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Об инциденте рядом с ТЦК рассказали в Telegram-канале медиа "Новости. Live".

Корреспонденты сообщили, что возле ТЦК стоял микроавтобус, в котором, как заявила полиция, могла быть взрывчатка. Потом медиа привело объяснения адвоката Виктории Павленко, которая как раз оказалась на месте событий. По ее словам, водитель микроавтобуса заподозрил, что ему якобы пытаются подбросить подслушивающее устройство. Между тем транспортное средство планировали забрать эвакуатором. Продолжение истории произошло у ворот учреждения, добавили журналисты. По их словам, произошла потасовка между мужчиной, который снимал события возле военкомата, и людьми в военной форме. После этого появились кадры, как мужчину ведут к врачам: он идет собственными ногами, его тем временем слегка придерживают за плечи.

Инцидент возле ТЦК — сообщение об одном пострадавшем 28 марта Фото: Скриншот

Инцидент возле ТЦК — детали

В Telegram-канале ГУ Национальной полиции города Киева объяснили, что произошло возле Голосеевского ТЦК. Правоохранители подтвердили, что получили информацию о возможном минировании микроавтобуса, который зачем-то остановился рядом с военкоматом. После этого транспортное средство обыскали, взрывчатки не обнаружили, но заметили какие-то проблемы с документами у водителя и решили изъять авто. Полицейские сообщили, что водитель не выполнил законных требований, поэтому его в итоге доставили в участок для "проведения следственных действий". В заметке Нацполиции не объясняется, как мужчина вышел из кабины, была ли потасовка и возникла ли потребность в медицинской помощи пострадавшему.

Инцидент возле ТЦК — полиция о событиях возле Голосеевского военкомата Фото: Скриншот

На фото с места событий, которые опубликовали правоохранители, можно увидеть темно-серый микроавтобус, окруженный полицейскими, эвакуатор и машину "скорой помощи".

Инцидент возле ТЦК — микроавтобус и скорая помощь возле военкомата Фото: Национальная полиция Инцидент возле ТЦК — микроавтобус на эвакуаторе Фото: Национальная полиция

На странице Киевского областного ТЦК и СП пока не комментировали события возле Голосеевского военкомата.

Отметим, 28 марта Фокус писал об инциденте возле ТЦК в Голосеевском районе Киева. Как сообщили в соцсетях, возле военкомата заметили микроавтобус, а полиция заблокировала проезд по ближайшей улице. Правоохранители объяснили, что получили сообщение о взрывчатке от человека, который позвонил на номер 102. После этого приняли решение окружить здание, в котором расположен ТЦК, и проверить подозрительное транспортное средство.

Напоминаем, 27 марта ГБР рассказало о задержании работницы Винницкого терцентра комплектования, которую подозревают в избиении военнообязанного.