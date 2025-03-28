В Киеве полиция перекрыла улицу возле здания ТЦК: правоохранители объяснили, что произошло

В Голосеевском районе Киева возле здания районного терцентра комплектования и социальной поддержки неспокойно. На месте работают правоохранители — здание оцеплено, а движение на улице перекрыто.

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Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

"Полиция оцепила Голосеевский ТЦК. Улицу также полностью перекрыли", — говорится в сообщении.

В полиции Киева сообщили, что получили информацию об автомобиле, который довольно длительное время простоял возле ТЦК и кто-то из прохожих забил тревогу и вызвал правоохранителей.

"Информация об авто, которое длительное время припарковано неподалеку ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено", — сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что полиция общается с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что 5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены. По информации народного депутата Софии Федины, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. По ее мнению, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва".

Ранее также сообщалось, что в Виннице заместитель начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП ударила по голове и душила военнообязанного мужчину, а ее коллега нанес ему несколько ударов в лицо.