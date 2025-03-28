В Києві поліція перекрила вулицю біля будівлі ТЦК: правоохоронці пояснили, що сталося

У Голосіївському районі Києва біля будівлі районного терцентру комплектування та соціальної підтримки неспокійно. На місці працюють правоохоронці — будівля оточена, а рух на вулиці перекритий.

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Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах.

"Поліція оточила Голосіївський ТЦК. Вулицю також повністю перекрили", — йдеться в повідомленні.

В поліції Києва повідомили, що отримали інформацію про автомобіль, який досить тривалий час простояв біля ТЦК і хтось з перехожих забив на сполох і викликав правоохоронців.

"Інформація про авто, яке тривалий час припарковане неподалік ТЦК, надійшла на спецлінію 102. На місце прибули наряди поліції. У ході перевірки будь-який небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено", — повідомили в пресслужбі поліції.

Зазначається, що поліція спілкується з водієм авто. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що 5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені. За інформацією народної депутатки Софії Федини, вибух стався через те, що невідомий кинув гранату. На її думку, виконавців, найімовірніше, "вербує Москва".

Раніше також повідомлялося, що у Вінниці заступниця начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП вдарила по голові і душила військовозобов'язаного чоловіка, а її колега завдав йому кілька ударів в обличчя.