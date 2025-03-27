У Вінниці працівниця ТЦК душила чоловіка за відмову підписувати анкету

Чоловік, який мав чинне бронювання, отримав повістку. У ТЦК його скерували до заступниці керівника, яка накинулася на нього з кулаками.

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У Вінниці заступниця начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП вдарила по голові і душила військовозобов'язаного чоловіка, а її колега завдав йому кілька ударів в обличчя. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Подія сталася у вересні 2024 року. До ТЦК прийшов чоловік, який мав чинне бронювання, бо працював на підприємстві критичної інфраструктури, але отримав повістку. Його скерували до заступниці керівника.

Жінка була невдоволеною поведінкою чоловіка і почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився, вона вдарила його по голові, а потім почала душити.

В цей момент в приміщенні перебував інший військовослужбовець — підлеглий чиновниці. Він завдав чоловікові щонайменше 3 удари по голові і в обличчя. Потерпілий нічого не підписав і звернувся до ДБР.

Зараз вирішується питання щодо відсторонення посадовців військкомату від виконання службових обов'язків та обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що 23 березня повідомлялося, що працівники ТЦК побили пенсіонерку в Києві, яка відбивала військовозобов'язаного.

Також 19 березня у соцмережах повідомлялося, що у Харкові працівники ТЦК нібито збили велосипедиста, щоб його мобілізувати. У ТЦК цю інформацію не коментували.