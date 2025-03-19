У Харкові працівники ТЦК начебто збили велосипедиста, — соцмережі (відео)

Місцевий ТЦК наразі не відреагував на повідомлення ЗМІ. За кілька днів до цього був схожий інцидент.

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У Харкові працівники ТЦК на бусі начебто збили велосипедиста, щоб мобілізувати. Відповідне відео шириться мережею 19 березня.

"У Харкові без змін. ЗНОВУ збили велосипедиста і "запакували" в бус. Пишуть, нібито це автівка ТЦК. Коли хлопця збили, він полетів у кювет. Потім його забрали. Попередній випадок теж був максимально жорсткий з боку тцк. Не дивно, що в них почали стріляти", — пише користувач мережі в Х.

Сайт "Антикор" зазначає, що чоловіка збили, після чого затягли в бус.

"Це не перший випадок такого роду в Харкові. Місцеві пабліки повідомляють, що такі інциденти стають все частішими. Подробиці події та причини затримання уточнюються", — пишуть журналісти.

Зазначимо, що на відео, яке шириться мережею, не видно моменту збиття. Лише чути крик чоловіка, після чого його посадили в бус з транспортним засобом.

Наразі Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не відреагував на повідомлення ЗМІ про інцидент.

Зазначимо, що 17 березня з'явилось відео, як у Харкові автомобіль ТЦК підрізав велосипедиста, якого намагався наздогнати. Чоловік втік у невідомому напрямку, в той же бік побігли чоловіки в камуфляжі.

Згодом у Харківському обласному ТЦК та СП зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення Харковом. Громадянин начебто рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та повернув у сторону автомобіля. Військовослужбовці зупинили машину з метою надання необхідної допомоги велосипедисту. Однак він залишив місце події, а транспортний засіб чоловіка був пошкоджений. Керівництвом призначено службове розслідування.

Нагадаємо, футболіст Артем Мілевський розповів про зустріч з ТЦК.

Також Фокус писав про стрілянину в працівника ТЦК в Кременчуку.