В Харькове работники ТЦК якобы сбили велосипедиста, — соцсети (видео)

Местный ТЦК пока не отреагировал на сообщения СМИ. За несколько дней до этого был похожий инцидент.

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В Харькове работники ТЦК на бусе якобы сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать. Соответствующее видео распространяется по сети 19 марта.

"В Харькове без изменений. ВНОВЬ сбили велосипедиста и "запаковали" в бус. Пишут, якобы это машина ТЦК. Когда парня сбили, он полетел в кювет. Потом его забрали. Предыдущий случай тоже был максимально жесткий со стороны тцк. Неудивительно, что в них начали стрелять", — пишет пользователь сети в Х.

Сайт "Антикор" отмечает, что мужчину сбили, после чего затащили в бус.

"Это не первый случай такого рода в Харькове. Местные паблики сообщают, что такие инциденты становятся все более частыми. Подробности происшествия и причины задержания уточняются", — пишут журналисты.

Отметим, что на видео, которое распространяется по сети, не видно момента сбития. Лишь слышен крик мужчины, после чего его посадили в бус с транспортным средством.

Пока Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки не отреагировал на сообщения СМИ об инциденте.

Отметим, что 17 марта появилось видео, как в Харькове автомобиль ТЦК подрезал велосипедиста, которого пытался догнать. Мужчина убежал в неизвестном направлении, в ту же сторону побежали мужчины в камуфляже.

Впоследствии в Харьковском областном ТЦК и СП отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне во время передвижения мобильной группы оповещения по Харькову. Гражданин якобы двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и повернул в сторону автомобиля. Военнослужащие остановили машину с целью оказания необходимой помощи велосипедисту. Однако он покинул место происшествия, а транспортное средство мужчины было повреждено. Руководством назначено служебное расследование.

Напомним, футболист Артем Милевский рассказал о встрече с ТЦК.

Также Фокус писал о стрельбе в работника ТЦК в Кременчуге.