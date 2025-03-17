Хотіли допомогти чоловіку, якого збили, а він втік: в ТЦК прокоментували наїзд на велосипедиста

В ТЦК не заперечили факт наїзду й зазначили, що йдеться про ненавмисну подію. Надалі буде проведена відповідна перевірка.

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Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на повідомлення ЗМІ про інцидент у Харкові, в ході якого працівники військкомату наїхали на велосипедиста. Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook ОТЦК.

Там зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення містом Харків. Попередньо громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та повернув в сторону автомобіля, яким їхали військовослужбовці.

"Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля", — йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці зупинили автомобіль з метою надання необхідної допомоги велосипедисту. Однак він залишив місце події, а транспортний засіб чоловіка був пошкоджений. За даним фактом керівництвом призначено службове розслідування.

"Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху", — додали в ТЦК.

Наїзд на велосипедиста в Харкові: що відомо

Нагадаємо, що 17 березня з'явилось відео, як у Харкові автомобіль ТЦК підрізав велосипедиста, якого намагався наздогнати. Чоловік втік у невідомому напрямку, в той же бік побігли чоловіки у камуфляжі.

Додамо, що нещодавно в Луцьку чоловік вчинив стрілянину через ТЦК. Військкоми заявили, що намагались перевірити у втікача військові документи.