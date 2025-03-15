В Луцьку чоловік вчинив стрілянину через ТЦК: волинські військкоми пояснили, що сталось (відео)

Чоловік тікав вулицями Луцька, стріляючи у повітря неподалік від дитячої поліклініки, написали у місцевому пабліку. Військкоми заявили, що намагались перевірити у втікача військові документи.

Related video

Волинський обласний територіальний центр комплектування описав поведінку жителя Луцька, якого затримали посеред житлового кварталу та примусово посадили у мікроавтобус. Відео з місця інциденту показало, що чоловік стріляв при наближенні військкомів та намагався втекти. Про події в Луцьку пресслужба установи розповіла на сторінці Facebook.

Допис про інцидент в Луцьку з'явився увечері 15 березня. Пресслужба підтвердила факт примусового затримання чоловіка, про яке розповіли користувачі соцмереж. Волинський ТЦК пояснив, що чоловік стріляв і тікав, не виконавши законні вимоги військкомів, які хотіли перевірити військово-облікові документи. Втікача затримали і тепер йому доведеться відповідати за злочин — погрози цивільним та військовим вогнепальною зброєю, вказано у дописі. Щоб довести законність затримання, терцентр опублікував відео, записане працівником ТЦК.

"На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю", — пояснили військкоми.

На відео видно громадянина, який тримає щось схоже на пістолет та наставляє його на людину з камерою. При цьому чоловік говорить, щоб до нього "не лізли", біжить вулицею та намагається спинити машини, які їдуть житловим районом. У якийсь момент з'являється темний мікроавтобус, а чоловік стріляє. Потім підбігає людина у військовій формі, скручує фігуранта і його саджають в "бус".

ТЦК та мобілізація - Волинський ТЦК про інцидент 15 березня Фото: Скриншот

ТЦК та мобілізація — що сталось в Луцьку

Кадри інциденту в Луцьку близько 19 год. з'явились у місцевому Telegram-каналі, а також в серії публікацій користувачів соцмережі X (Twitter). На відео бачимо чоловіка, який погрожує пістолетом. Інші записи показують, що він певний час попетляв вулицями, намагаючись втекти від переслідувачів. Врешті його наздоганяють, заламують руки за спину та саджають в мікроавтобус. У дописі луцького пабліка вказано, що можливе місце подій — неподалік від дитячої поліклініки на вулиці Чорновола: терцентр не уточнив, чи це так.

Зазначимо, 15 березня Полтавський обласний військкомат розповів про два інциденти, які стались у Кременчуцькому військкоматі. Вказано, що 14 березня двоє чоловіків намагались скоїти суїцид, пройшовши військово-лікарську комісію та отримавши висновок про придатність. В ТЦК наголосили, що насправді люди не мали наміру позбавити себе життя, бо були оточені людьми, які їх обов'язково врятували б. На цій підставі попереджають, що обидва чоловіки можуть опинитись у в'язниці на термін до 10 років через самокаліцтво для уникнення служби.

Нагадуємо, 13 лютого у Хмельницькому терцентрі комплектування чоловік звів рахунки з життям, при чому лікарі його не встигли врятувати.