У Хмельницькому сталась бійка зі співробітниками ТЦК: які наслідки для нападників та жертви

За напад на військовослужбовця, який під час воєнного стану виконував обов'язки в тилу, фігурантам загрожує ув'язнення на п'ять років, попередили у військкоматі.

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Співробітник Хмельницького територіального центру комплектування, який працював у патрулі оповіщення про мобілізацію, постраждав від нападу двох громадян. Громадяни побили військкома і він опинився у лікарні. Про деталі інциденту Хмельницький обласний ТЦК розповів на сторінці Facebook.

У дописі військкомату, який з'явився зранку 10 березня, ідеться про інцидент, який стався в неділю 9 березня. Згідно з заявою пресслужби, двоє чоловіків напали на працівника Хмельницького районного ТЦК, який разом з колегами проводив заходи оповіщення. У чоловіків саме перевіряли військово-облікові документи й з'ясували, що вони перебувають в розшуку. Фігуранти побили військкома, "завдавши йому тілесних ушкоджень", ідеться у повідомлення.

Постраждалого доправили до лікарні, загрози для його життя немає, запевнила пресслужба. Тим часом нападників затримали: імена та інші деталі не вказані. За напад на військовослужбовця, який виконував службові обов'язки під час воєнного стану, вони можуть отримати тюремне ув'язнення до 5 років, попередив ТЦК.

Скандали з ТЦК - Хмельницький військкомат про інцидент 9 березня Фото: Скриншот

Скандали з ТЦК — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші скандали з ТЦК, які відбувались в Хмельницькій області. Наприклад, у березні 2024 року жінка напала на мікроавтобус, в якому їздять працівники військкомату та перевозять громадян. Подія відбулась у Шепетівському районі, повідомили у місцевих пабліках. На відео з місця подій показали невідому, яка підійшла до буса та почала бити палицею по склу.

Інший інцидент стався у квітні того ж року. Як пояснили військкоми, ідеться про чоловіка, якого відправили на військово-лікарську комісію, оскільки він мав можливість отримати висновок про непридатність. Після приїзду в лікарню йому стало недобре і медики не змогли його врятувати. Тим часом у Facebook з'явився допис в акаунті "Наталія Антонюк", яка розповіла про те, що як її хворого сина "захопив ТЦК". З її слів, військкоми не звернули увагу на проблеми зі здоров'ям та сказали, що "під Авдіївкою допоможуть".

Нагадуємо, 13 лютого Хмельницький обласний ТЦК розповів про обставини самогубства, яке сталось у приміщенні військкомату. Тим часом у січні у Верховну Раду надійшов законопроєкт, за яким мало з'явитись покарання для військкомів за мобілізацію непридатного.