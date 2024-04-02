"Під Авдіївкою допоможуть": в Хмельницькому ТЦК відповіли на звинувачення у смерті (фото)

Жителька Хмельницького називає "катами" військкомів, які, з її слів, знущались над сином. В ТЦК спростовують обвинувачення і говорять, що чоловіку погіршало вже в лікарні.

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Житель Хмельницької області відчув себе недобре під час візиту до Територіального центру комплектування та СП. За кілька годин він помер, а матір почала звинувачувати військкомів у насильстві. Реакція Хмельницького обласного ТЦК з'явилась на сторінці Facebook установи.

У дописі, опублікованому 2 квітня, військкоми пояснили, що сталось з чоловіком. Зі слів військкомів, громадянин перебував на обліку у ТЦК як придатний для служби в ЗСУ. У зв'язку з воєнним станом через вторгнення РФ він отримав повістку і його привели до військкомату. Під час проходження військово-лікарської комісії з'ясувалось, що чоловік має проблеми зі здоров'ям і може отримати висновок про непридатність.

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Мобілізація в Україні: у поліції розповіли, кого з чоловіків примусово доставлятимуть до ТЦК

Наступний крок ТЦК — громадянина відправили у медичний заклад, де він мав пройти дообстеження. Під час візиту в лікарню його стан здоров'я погіршився, ідеться у дописі військкомату. Працівники терцентру наполягають, що не ігнорували скарги та не вживали до нього "фізичних засобів" впливу та погроз. Тому, підсумовується у повідомленні, "інформація, яка розповсюджується в соцмережах, не відповідає дійсності".

Мобілізація в Україні - пояснення Хмельницького обласного ТЦК Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні — деталі інциденту в Хмельницькому

Зазначимо, про інцидент у Хмельницькому стало відомо 1 квітня з допису на сторінці акаунту Facebook, підписаній іменем "Наталія Антонюк". Авторка стверджує, що є матір'ю громадянина Андрія Панасюка.

Зі слів Антонюк, 27 березня її сина "захопило ТЦК" у магазині в Хмельницькому. Після цього його доправили у військкомат, де у нього піднявся тиск, а скарги ігнорувались. Крім того, "над ним познущались, погрожували", — стверджує жінка. При цьому співробітники військкомату начебто запевняли, що "під Авдіївкою допоможуть".

Мобілізація в Україні - Андрій Панасюк до візиту в ТЦК Фото: Facebook

Врешті чоловіка доправили до Хмельницької обласної лікарні. Лікарі, як написала жінка, дві доби намагались врятувати життя Андрія: зробили, зокрема, нейрохірургічну операцію. Однак Андрій Панасюк 28 березня помер і його поховали 1 квітня.

Мобілізація в Україні - Андрій Панасюк після візиту в ТЦК Фото: Facebook

Авторка повідомила, що на дії працівників ТЦК подала офіційну скаргу в Міноборони України. Світлини, які вона опублікувала у мережі, на її думку, повинні запам'ятати "кати".

Мобілізація в Україні - заява Наталії Антонюк Фото: Скриншот

Зазначимо, на сторінці Facebook "Наталії Антонюк" не відшукалось спільних світлин з чоловіком, якого вона називає з сином. На сторінці Міноборони України поки що немає коментарів щодо інциденту у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Раніше Фокус розповідав про протести проти діяльності військкоматів, які стались на Закарпатті. Зокрема, наприкінці березня група жінок перекрила дорогу "Київ — Чоп". Головна вимога протестувальниць — не чіпати їхніх чоловіків, яким загрожували повістки.

Нагадуємо, розслідувачі проєкту Bihus.info розповіли про діяльність Остапа Стахіва, який організовує протестний рух проти мобілізації. Тим часом у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що російські спецслужби поширюють хвилю дезінформації, щоб налякати українців.