Мобілізація в Україні: у поліції розповіли, кого з чоловіків примусово доставлятимуть до ТЦК

Правоохоронці розшукують потенційних ухилянтів після внесення їхніх даних до інформаційної системи, після чого громадян доставляють до найближчого ТЦК, розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

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Правоохоронці можуть доставляти ухилянтів від мобілізації до ТЦК та СП для зʼясування обставин та складання адміністративного протоколу. Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, поліція розпочинає розшукувати людей після внесення їхніх даних до інформаційної системи. Зокрема, такий механізм врегульовано постановою Кабміну №1487. В результаті відповідне звернення надходить до підрозділів Нацполіції, після чого правоохоронці вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми та розпочинають перевірку.

"Після встановлення таких осіб ми доставляємо, виключно доставляємо, до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК", — сказав Максим Ахрамєєв.

Ахрамєєв розповів, що уповноважений офіцер ТЦК складає протокол, у якому зазначається час і місце розгляду справи. Постанова виносить тоді, коли особа прибуває, або відразу на місці. Справу закривають, що громадянин має поважні причини свого неприбуття до військкомату. В іншому випадку йому загрожує штраф, у розмірі близько 600 гривень.

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