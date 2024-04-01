"Усі будуть на військовому обліку": нардеп розповів, як в Україні зміниться мобілізація (відео)

Наразі поліцейські, представники інших складових сектору безпеки й оборони, які не входять до складу ЗСУ, стоять на спеціальних внутрішніх обліках. Тому країна не розуміє, який у неї є мобілізаційний потенціал, розповів нардеп Федір Веніславський.

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Новий законопроєкт про мобілізацію удосконалить процес взяття на військовий облік. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "24 Каналу".

Він зауважив, що мета законопроєкту — аби всі військовозобовʼязані українці віком від 18 до 60 років перебували на військовому обліку. Тоді як нині правоохоронці та представники інших складових сектору безпеки й оборони, що не входять до складу ЗСУ, стоять на спеціальних внутрішніх обліках. Зрештою країна не завжди розуміє, який у неї є мобілізаційний потенціал, на кого вона може розраховувати.

Новий законопроєкт про мобілізацію дозволить відійти від старої концепції, коли йдеться про громадян, яких знімають з обліку — засуджені, поліцейські, рятувальники тощо.

"Нині всі будуть перебувати на військовому обліку. І будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання", — сказав Федір Веніславський.

Він додав, що це концептуальна річ для того, аби країна розуміла, на кого може розраховувати в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують робити призовний вік нижчим за 25 років. За його словами, подібні дискусії не обговорюються на жодному з рівнів.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, що бронювання від призову журналістів не обговорюється. Нардеп наголосив, що Україна не розглядає інформаційний напрямок як окремий для боротьби.