Комітет ВР закінчив розгляд законопроєкту про мобілізацію: коли його ухвалить парламент (відео)

За словами народного депутата Федора Веніславського, залишилися лише деякі технічні процедури, однак парламентарій припускає, що у Верховній Раді розгляд законопроєкту може затягнутися.

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У Верховній Раді 29 березня було завершено розгляд усіх поправок до нового законопроєкту про мобілізацію. Про це 30 березня в ефірі "24 Каналу" розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами народного депутата, залишилися тільки деякі технічні процедури, проте Веніславський припускає, що у Верховній Раді розгляд законопроєкту може затягнутися.

"Зараз секретаріат верстає таблицю, щоб зрозуміти, де могли бути допущені різні неузгодженості, технічні помилки тощо. Уже скоро громадяни зможуть побачити цей законопроєкт. Я думаю, що наступного тижня маємо всі шанси завершити цей законопроєкт на рівні комітету. Тоді надамо його громадянам для ознайомлення", — запевнив нардеп.

Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

Веніславський підкреслив, що після перевірки порівняльної таблиці буде складено висновок, який також має бути проголосований на комітеті. І розповів про алгоритм проходження законопроєкту до моменту його ухвалення: тільки після ухваленого висновку на комітеті законопроєкт передадуть до парламентської зали, а потім депутати на погоджувальній раді вирішать, коли вони внесуть законопроєкт до порядку денного.

"Звичайно, все може затягнутися. Ми розуміємо, що цей законопроєкт на сьогодні надмірно заполітизований. Ті 4260 поправок можуть бути суттєвим гальмом у процесі розгляду. Будь-який депутат зможе ставити на підтвердження ту чи іншу поправку. Також депутати можуть спробувати продемонструвати свою прихильність до тієї чи іншої верстви населення. Тому важко спрогнозувати, скільки займе розгляд законопроєкту в парламенті", — підсумував Веніславський.

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Поки що діють старі правила, за якими мобілізують військовозобов'язаних.

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Розгляд законопроєкту про мобілізацію може тривати до кількох тижнів, — Стефанчук

Раніше Веніславський розповів, що в Україні не планують робити призовний вік нижчим за 25 років. За його словами, через відмову від строкової служби, хлопцям від 18 до 25 років потрібно буде пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу.