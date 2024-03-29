Розгляд законопроєкту про мобілізацію може тривати до кількох тижнів, — Стефанчук

За словами спікера Верховної Ради, парламент почне розгляд законопроєкту про мобілізацію, коли його фінальна версія буде доопрацьована комітетом.

Related video

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що, якщо депутати наполягатимуть на внесенні всіх змін, парламенту може знадобитися один або кілька тижнів для обговорення законопроекту про мобілізацію в сесійній залі. Про це він повідомив у коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, якщо всі позиції, висунуті колегами на комітеті, будуть враховані та задоволені, то розгляд цього проєкту закону може відбутися в більш короткі терміни.

"Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі терміни", — сказав він.

Згідно з його заявою, Верховна Рада почне розгляд законопроєкту про мобілізацію після того, як комітет розробить його остаточну версію, а також буде представлено результати лінгвістичної та юридичної експертизи.

Стефанчук також зазначив, що щойно буде підготовлено фінальну порівняльну таблицю, парламент зможе негайно розпочати розгляд питання щодо можливості внесення цього законопроєкту до сесійної зали.

"Зараз я не готовий назвати терміни, тому що ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом", — сказав він.

Також він додав, що з дискусійних питань або були внесені зміни, або вони були відхилені. Щойно остаточна картина стане зрозумілою, законопроєкт буде негайно подано в зал для розгляду.

Нагадаємо, що 27 березня Міноборони роз'яснило ключові пункти документа. Зокрема законопроєкт передбачає мобілізацію чоловіків з 25 до 60 років. З 2025 року у вишах військовозобов'язані проходитимуть базову військову підготовку, тривалість якої в мирний час становить п'ять місяців, у воєнний час — три місяці. З 18 до 25 років військовозобов'язані матимуть відстрочку від мобілізації.