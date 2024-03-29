Законопроєкт про мобілізацію: оборонний комітет розглянув усі правки, подробиці

За словами нардепа Ярослава Железняка, на документ чекає ще кілька етапів до голосування у другому читанні — це додаткові комітетські правки і затвердження таблиці.

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію №10449. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" і перший заступник керівника Комітету ВР із питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, правки до документа розглянули на 100%, але на проєкт закону ще чекає низка етапів перш ніж він потрапить на голосування до сесійної зали.

"По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. Це ще довго. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю", — пояснив Железняк.

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Нардеп прогнозує, що за два тижні Верховна Рада перейде до розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту.

"І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати правками", — додав Железняк.

Заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі також підтвердив, що профільний комітет закінчив розгляд усіх правок.

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Закон про мобілізацію: що відомо

Нагадаємо, 26 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше уряд відкликав документ, пояснивши, що команда Міністерства оборони підготувала нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій, погоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях оборонного комітету.

30 січня уряд затвердив оновлену версію документа та передав її до парламенту. У Міноборони заявили, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом і народними депутатами.

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні запропонований Кабміном оновлений законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати внесли до нього понад чотири тисячі правок.

27 березня Міноборони роз'яснило ключові пункти документа. Зокрема законопроєкт передбачає мобілізацію чоловіків з 25 до 60 років. З 2025 року у ВНЗ військовозобов'язані будуть проходити базову військову підготовку, тривалість якої у мирний час складає п'ять місяців, у воєнний час — три місяці. З 18 до 25 років військовозобов'язані матимуть відстрочку від мобілізації.