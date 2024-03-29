Законопроект о мобилизации: оборонный комитет рассмотрел все правки, подробности

По словам нардепа Ярослава Железняка, документу предстоит еще несколько этапов до голосования во втором чтении — это дополнительные комитетские правки и утверждение таблицы.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации №10449. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" и первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, правки к документу рассмотрели на 100%, но проект закона еще ждет ряд этапов прежде чем он попадет на голосование в сессионный зал.

"Во-первых, сейчас будут рассматривать дополнительные комитетские правки. Это еще долго. Во-вторых, надо еще решением Комитета утвердить всю таблицу", — пояснил Железняк.

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Нардеп прогнозирует, что через две недели Верховная Рада перейдет к рассмотрению законопроекта в сессионном зале парламента.

"И я, кстати, не думаю что будет сильно кто-то затягивать правками", — добавил Железняк.

Заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале также подтвердил, что профильный комитет закончил рассмотрение всех правок.

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Закон о мобилизации: что известно

Напомним, 26 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы". Позже правительство отозвало документ, объяснив, что команда Министерства обороны подготовила новую редакцию с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях оборонного комитета.

30 января правительство утвердило обновленную версию документа и передало ее в парламент. В Минобороны заявили, что комментарии и замечания к документу были учтены совместно с Генштабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении предложенный Кабмином обновленный законопроект о мобилизации. Народные депутаты внесли в него более четырех тысяч правок.

27 марта Минобороны разъяснило ключевые пункты документа. В частности законопроект предусматривает мобилизацию мужчин с 25 до 60 лет. С 2025 года в вузах военнообязанные будут проходить базовую военную подготовку, продолжительность которой в мирное время составляет пять месяцев, в военное время — три месяца. С 18 до 25 лет военнообязанные будут иметь отсрочку от мобилизации.