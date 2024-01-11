Мобилизация остается по-старому. Почему политики не захотели брать ответственность за изменения

Нового закона о мобилизации пока не будет. Кабмин, который взял на себя ответственность за разработку соответствующего документа, с задачей не справился. Фокус разбирался, когда может появиться новый законопроект и какими будут политические последствия этого провала.

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Верховная Рада провернула законопроект о мобилизации назад правительства, которое является его разработчиком и инициатором. Такое решение принято на заседании согласительного совета парламента, которое проходило в закрытом режиме. По информации председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, мероприятие проходило с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией. Это означает, стенограмма и решения не будут обнародованы публично. В заседании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров. Именно Умеров был назначен Правительством для доклада законопроекта.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", — написал Арахамия.

Давид Арахамия сообщил, что проект закона о мобилизации от Кабмина вернули обратно Фото: УНИАН / Кузьмин Александр

Законопроект о внесении изменений в вопрос мобилизации получил шквал критики еще на этапе его общественного обсуждения. Наиболее критические моменты касаются лишения возможности распоряжаться имуществом у лиц, уклоняющихся от мобилизации, понижения их в правах, блокировки банковских счетов и тому подобное. К слову, главное экспертно-правовое управление ВР, которое дает оценку законодательным инициативам, опубликовало более 40 страниц замечаний к этому законопроекту.

Стоит заметить, что законопроект о мобилизации ожидался в сессионном зале именно 11 января для рассмотрения в первом чтении. На уровне экспертов и народных депутатов звучали предположения, что его примут в первом чтении именно в таком виде, а все необходимые изменения внесут поправками ко второму чтению. Как минимум это сэкономит время на его подготовку.

Правительственного законопроекта о мобилизации больше нет

Юрист, народный депутат предыдущих созывов Валерий Карпунцов, в разговоре с Фокусом объяснил, что возвращение законопроекта его инициатору означает снятие его с рассмотрения и регистрации.

"Вопрос возврата законопроекта — 94-я статья Закона о регламенте. Если его вернули автору инициативы, то его больше не существует, будут вносить и регистрировать новый документ. Тоже самое касается альтернативных законопроектов к этому документу, они аннулируются с регистрации", — отметил он изданию.

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Кроме правительственного проекта закона в Раде было зарегистрировано еще четыре альтернативных депутатских законопроекта по этому вопросу. Согласно закону о регламенте Верховной Рады, возвращение законопроекта осуществляется в 15-дневный срок после получения соответствующего заключения. Документ может быть внесен повторно при условии устранения недостатков, послуживших основанием для их возвращения.

Кто внесет новый законопроект о мобилизации

Фокус уже рассказывал, что законопроект о мобилизации не имел положительных отзывов, как в экспертной среде, так и среди народных депутатов. Никто не спорит с тем, что подходы к мобилизации нужно менять в соответствии с вызовами военного положения, но большинство норм предлагаемых противоречат действующим законам и здравому смыслу. Президент Владимир Зеленский ни разу не комментировал документ, но подчеркивал, что его обсуждение должно быть публичным, а не кулуарным.

Политический эксперт Ярослав Макитра считает, что Правительство согласилось на политический ход взять на себя ответственность за непопулярные нормы законопроекта, которые не воспринимало общество и народные депутаты.

"Интересно, кто учтет все эти замечания и внесет новый документ. Вероятно это будет президент, как верховный главнокомандующий. Кстати, Зеленский не комментировал этот документ и не озвучивал свое мнение", — говорит он Фокусу.

Эксперт предполагает, что срыв мобилизационного законопроекта может сдетонировать тему смены правительства и даст дополнительный аргумент сторонникам и лоббистам этой идеи. Но политическая ответственность премьер-министра Дениса Шмыгаля за проваленную работу над документом маловероятна.

"Сейчас правительство и так имеет низкий уровень доверия, а на фоне провала необходимого решения, это даст дополнительный аргумент политическим силам, которые продвигают идею "правительства единства". Но, вряд ли это станет основанием для увольнения Шмыгаля и его правительства, для этого нужна лишь политическая воля, а не поиск поводов. Кроме того, пока ничего не указывает на то, что политическое руководство готово делиться властью", — объясняет Макитра.

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С ним соглашается политолог Виктор Бобыренко, который уверен, что никто из чиновников не понесет ответственности. В медийной плоскости будут снова разгонять тему критики военных, которые формально были инициаторами и авторами документа.

"Будут продолжать уже взятую тему по критике военных. Мол, Генштаб и командование неуклюже и неумело формируют свои запросы. Непонятно будет ли какая-то ответственность, но точно как минимум на месяц, нас оставили без изменений в нормативные документы о мобилизации. Напомню, у нас война, а время — это ресурс, которого нас лишат "Слуги народа", — говорит Фокусу Бобыренко.

По его словам, в представленном законопроекте есть как минимум две нормы, которые невыгодны власти. Во-первых, это снижение возраста мобилизованных до 25 лет. По разным оценкам, у нас около 400 тыс. мужчин в возрасте 25 и 26 лет. Во-вторых, это 110 тыс. студентов старше 25 лет, которые в этом году пошли за высшим образованием. Все они являются электоральной группой избирателей "Слуги народа" и не поддерживают таких изменений, а соответственно и свой политический выбор могут изменить.

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Политолог Игорь Рейтерович уверен, что политические последствия за провал темы мобилизации будут. Более того, уже сейчас видно падение уровня доверия к государственным институтам, политическим силам, а скоро и отдельным персонам. По его мнению, законопроект вернули, потому что никто в украинской политике не хочет брать на себя ответственность за его принятие.

"Возвращение законопроекта означает то, что никто не хочет брать на себя ответственность за его принятие. Документ решили отсрочить на время и перекрыть весь негатив какими-то положительными историями и поводами. Впоследствии, когда все контраверсии нормы уберут и согласуют, его внесут снова", — отмечает Фокусу Рейтерович.

Напомним, вопрос мобилизации 500 тыс. военнообязанных в Украине также пока находится на паузе. Мы услышали лишь запрос от командования об их необходимости, но никакой официальной коммуникации о том, как и когда она будет проходить нет.

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