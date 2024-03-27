Кто окажется в ВСУ по новому закону о мобилизации: Минобороны объяснило детали (инфографика)

В Украине вводят базовую военную службу и базовую военную подготовку. Военнообязанные мужчины должны пройти или одно, или другое, в зависимости от того, учатся ли они в университете.

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Народные депутаты доработали законопроект об усилении мобилизации и военной службе, который поступил на рассмотрение Верховной Рады в январе 2024 года. Они пришли к согласию относительно нижнего возраста мобилизации, который составляет 25 лет. 18-летних украинцев мобилизовать не будут, но они должны пройти базовую военную подготовку или службу. Главные тезисы законопроекта №10449 приведены на странице Facebook Министерства обороны Украины.

В заметке Минобороны Украины указывается, что предусмотрено в тексте документа, который два месяца обсуждали в парламенте. На инфографике, подготовленной ведомством, можно увидеть, что ожидает военнообязанных, которым исполнилось 18 и 25 лет.

Законопроект о мобилизации — детали

Основные пункты законопроекта 10449:

мобилизовать в ряды ВСУ планируют мужчин от 25 до 60 лет;

в высших учебных заведениях военнообязанные будут проходить базовую военную подготовку. Новация начнет вводиться с 2025 года;

кто не учится в высших учебных заведениях, должен пройти базовую военную службу;

продолжительность базовой военной службы в мирное время — пять месяцев, в военное время — три месяца (не указано, идет ли речь о военном положении или о войне);

время, когда мужчина будет проходить базовую военную службу, можно выбирать самостоятельно, но нужно ее пройти до 25 лет;

с 18 до 25 лет военнообязанные будут иметь отсрочку от мобилизации.

Отметим, народные депутаты рассказывают о некоторых других деталях законопроекта о мобилизации. Нардеп Игорь Копытин объяснил, поддержали ли парламентарии предложение о бронировании от мобилизации за деньги. По его словам, пока что такие правки отклонили. Однако они могут вновь появиться при обсуждении в сессионном зале.

В то же время в Верховной Раде приняли другой закон, который касается социальной защиты военнослужащих. Среди прочего, внесли изменения в ряд других документов, удалив оттуда понятие "ограниченно годный".

Напоминаем, народный депутат Роман Костенко сообщил, когда парламентарии будут готовы проголосовать за законопроект о мобилизации и военной службе. Между тем работник Территориального центра комплектования Полтавской области заявил, что нардепы намеренно затягивают решение. По его мнению, это связано с непопулярностью закона среди украинцев.