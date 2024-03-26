Штраф за неявку в ТЦК: сколько заплатят военнообязанные

Если на военнообязанного наложили штраф за неявку в военкомат — его данные появляются в реестре должников. В таком случае он не сможет отчуждать свое имущество, например — продавать или дарить.

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Военнообязанный, который проигнорировал повестку в Территориальный центр комплектования (ТЦК), может получить административное наказание после соответствующего судебного разбирательства. Чтобы узнать, наложен ли штраф, можно воспользоваться открытыми государственными реестрами или отправить соответствующий запрос. Об особенностях штрафования людей, которые отказываются обновить военно-учетные данные, рассказал адвокат юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук на портале "РБК-Украина".

Мартынчук пояснил, что гражданин может самостоятельно установить, наложили ли на него штраф за неявку в военкомат или отказ от военно-врачебной комиссии (ВВК). Для этого существует три пути.

Официальное обращение в ТЦК и СП. Если выбрать такой вариант, то придется ждать ответа до 30 дней. Если человека представляет адвокат и обращается уже он, то ответ предоставляется быстрее — через пять дней. Через портал "Автоматизированная система исполнительного производства" (АСИП). В специальных полях нужно ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения. После этого, если на гражданина наложен штраф, то система выведет подробную информацию. Через портал "Единого реестра должников". Здесь указывается та же информация, что и для исполнительных производств.

Информация о штрафе появляется на портале АСВП в том случае, если на человека наложен штраф, а он его не оплатил. Тогда за работу берется исполнительная служба, — рассказал адвокат. После этого данные об оштрафованном появляются в реестре должников.

Мобилизация в Украине — каков размер штрафа

Согласно ст. 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, военнообязанного, который проигнорировал повестку, могут наказать за "нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". Размер штрафа зависит от того, это первое или повторное нарушение, а также является ли человек должностным лицом:

первое нарушение обычных граждан — 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ — это 17 грн), должностных лиц — 200-300 НМДГ;

повторное нарушение — 200-300 НМДГ, для должностных лиц — 300-500 НМДГ.

По словам адвоката, военнообязанного накажут штрафом от 3 400 грн до 5 400 грн, и он обязан его оплатить. Если добровольно не оплатит, то деньги будет взимать исполнительная служба в принудительном порядке. При этом данные гражданина вносят в реестр должников и тогда появляются определенные ограничения — он не сможет отчуждать (продать, дарить) принадлежащее ему имущество.

Если же гражданин прошел ВВК, не имеет оснований для отсрочки и не явился на отправку в часть, то его накажут строже — тюремным заключением на срок от трех до пяти лет, — пояснял Фокус.

Напоминаем, народный депутат Федор Вениславский рассказал, планируют ли в законе об усилении мобилизации снижать возраст призыва ниже 25 лет. Граждане, которых ранее признали "ограниченно годными", должны пройти повторный медосмотр и смогут проходить службу на определенных должностях в армии.