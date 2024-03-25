Ужесточение мобилизации: кто должен прийти в ТЦК без повестки с 1 апреля

Законодательство предполагает, что есть ряд оснований, при которых мужчины должны прийти в Территориальный центр комплектования без оповещения.

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Новый законопроект о мобилизации еще не принят Верховной Радой, а потому новые правила не вступили в силу. Поэтому в Украине действуют ранее прописанные положения по воинскому учету. Они установлены Порядком проведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также рядом законов воинской повинности и мобилизационной подготовке.

Так, согласно теперешним нормам законодательства, существуют основания, при которых мужчины должны прийти в Территориальный центр комплектования без оповещения.

Когда военнообязанные, призывники и резервисты должны сами прийти в ТЦК

Основания для этого могут быть следующими:

чтобы получить разрешение на смену места жительства — в другой административной единице Украины;

для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев;

для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства (в семидневный срок);

для сообщения об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (в семидневный срок);

чтобы сообщить о потере военно-учетного документа (это нужно сразу после утраты документа);

чтобы сверить собственные персональные данные с учетными данными ТЦК (не реже одного раза в пять лет).

Кроме того, каждый год до 1 октября в ТЦК необходимо подавать документы, которые подтверждают отсрочку гражданина от призыва на срочную военную службу.

Напомним, как могут наказать мужчину за игнорирование трех повесток. По словам адвоката Вячеслава Лихачева, объявление гражданина в розыск после игнорирования трех повесток о вызове в ТЦК и СП, соответствует общим стандартам прав и свобод человека.

Также народный депутат Федор Вениславский говорил, что ограниченно пригодных могут направить в боевые части. Повторное прохождение ВВК для ограниченно годных, как считают парламентарии, позволит убрать коррупционные риски и определить реальную пригодность граждан к военной службе.