В Раде раскрыли места службы "ограниченно годных" в армии: могут попасть на фронт

По словам нардепа Федора Вениславского, "ограниченно годные" украинцы должны пройти повторный медицинский осмотр, после чего их могут определить в боевые подразделения.

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Ограниченно годные к военной службе мужчины вновь будут проходить медицинский осмотр. В соответствии с новым законом, их статус определится после медицинского осмотра как годные или негодные к военной службе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодными, и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", — заявил нардеп.

Согласно законопроекту об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, "ограниченно годные" украинцы должны пройти повторный медицинский осмотр в течение девяти месяцев.

"Ограниченно годные" должны повторно пройти ВВК

21 марта нардепы поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Согласно документу, военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На получение нового заключения о пригодности или непригодности у них есть девять месяцев.

Также 21 марта Верховная Рада приняла законопроект 10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений — право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации, возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.

Напомним, народные депутаты в течение двух месяцев так и не приняли во втором чтении законопроект об усилении мобилизации. Среди вопросов, которые они должны поддержать или удалить — перечень оснований для отсрочки, мобилизация с младшего возраста, введение определенных стимулов для того, чтобы мужчины становились на воинский учет.